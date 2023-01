Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, da Caixa, com início dia 4 de março. Concessionária de energia sorteia R$ 500 em créditos por um ano para consumidores residenciais e rurais no Oeste Paulista

Divulgação

A concessionária Neoenergia Elektro lançou nesta quarta-feira (25) uma promoção que sorteará R$ 500 em créditos por um ano a consumidores residenciais e rurais atendidos pela companhia em 29 municípios da região de Presidente Prudente (SP).

Para participar, o consumidor adimplente deve seguir a página da concessionária no Instagram, curtir a postagem sobre a promoção e marcar dois amigos nos comentários.

Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, da Caixa, com início dia 4 de março. O valor da premiação individual pode chegar a R$ 6 mil, considerando o período de um ano da bonificação, segundo a Neoenergia Elektro.

“Seguimos com foco no cliente para oferecer soluções que melhorem ainda mais a experiência com a nossa marca. Nosso caminho é ampliar a relação com as pessoas pelo meio digital, criando condições para o engajamento e, assim, fidelizarmos um número cada vez maior de consumidores”, afirma o diretor de marketing da concessionária, Lorenzo Perales.

O regulamento completo da promoção está disponível no site da empresa, onde serão divulgados os resultados do sorteio.

No Oeste Paulista, a Elektro atende consumidores de 29 municípios. São eles:

Álvares Machado (SP)

Anhumas (SP)

Dracena (SP)

Estrela do Norte (SP)

Euclides da Cunha Paulista (SP)

Flora Rica (SP)

Flórida Paulista (SP)

Irapuru (SP)

Junqueirópolis (SP)

Marabá Paulista (SP)

Mariápolis (SP)

Mirante do Paranapanema (SP)

Monte Castelo (SP)

Narandiba (SP)

Nova Guataporanga (SP)

Ouro Verde (SP)

Pacaembu (SP)

Panorama (SP)

Paulicéia (SP)

Pirapozinho (SP)

Presidente Bernardes (SP)

Rosana (SP)

Sandovalina (SP)

Santa Mercedes (SP)

São João do Pau d’Alho (SP)

Taciba (SP)

Tarabai (SP)

Teodoro Sampaio (SP)

Tupi Paulista (SP)

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano