Concessionária distribui lâmpadas de LED para moradores de Limeira; veja quem pode se beneficiar

A Neoenergia Elektro está distribuindo lâmpadas de LED em Limeira (SP). A ação ocorre até esta sexta-feira (31), em uma unidade móvel, no Jardim Aeroporto. A intenção é que mil famílias sejam atingidas na doação de cinco mil lâmpadas, que são mais econômicas que as comuns (incandescente ou fluorescente).

Para receber o kit com as lâmpadas, é preciso que ser um cliente residencial, ou rural-residencial, que esteja cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Ou, então, morar em uma comunidade de baixo poder aquisitivo.

Atendendo aos requisitos acima, é preciso apresentar a conta de energia, documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W), para que sejam trocadas pelas novas.

A iniciativa é fruto do projeto “Energia com Cidadania” da Elektro, que tem o objetivo de realizar ações de eficiência energética em comunidades com baixo poder aquisito e nas instituições públicas de sua área de distribuição.

Serviço

O quê: Distribuição de lâmpadas de LED pela Neoenergia Elektro

Onde: CRAS – Casa das Famílias – Av. Dr. Antônio de Luna, 1323, Jardim Aeroporto

Quando: 31 de março – das 8h às 15h

