Itens como água mineral e produtos de limpeza e de higiene pessoal podem ser levados aos postos de atendimento 24h da Cart, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Rancharia (SP), Regente Feijó (SP), Álvares Machado (SP), Santo Anastácio (SP) e Caiuá (SP). Concessionária do Oeste Paulista inicia campanha de arrecadação de produtos para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo

A concessionária Cart iniciou nesta quinta-feira (23), na região de Presidente Prudente (SP), uma campanha de arrecadação de itens básicos para as vítimas das chuvas que atingiram o Litoral Norte do Estado de São Paulo nos últimos dias, sobretudo em São Sebastião (SP).

Nas 12 unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), ao longo do eixo principal, serão instaladas caixas para a entrega dos itens, que podem doados a qualquer hora do dia, já que os postos avançados funcionam 24 horas, segundo a concessionária.

No horário comercial, os interessados também podem deixar as doações nas sedes administrativas da Cart, situadas em Bauru (SP) e Assis (SP).

Podem ser doados os seguintes itens:

Água mineral;

Produtos de limpeza; e

Produtos de higiene pessoal.

Bases de atendimento ao usuário (24h) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270):

Rancharia (SP): km 509,270 – Oeste

Regente Feijó (SP): km 545,500 – Oeste

Álvares Machado (SP): km 575,800 – Oeste

Santo Anastácio (SP): km 601,340 – Leste

Caiuá (SP): km 636,600 – Oeste

Ainda de acordo com a Cart, os itens arrecadados serão direcionados para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que tem enviado os mantimentos doados via transporte aéreo.

Pela internet, é possível contribuir acessando o site.

O balanço da Defesa Civil aponta que 49 vítimas morreram em decorrência do temporal e são realizados trabalhos de buscas por mais de 30 pessoas que estão desaparecidas.

