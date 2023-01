Concessionária realiza intervenções em diferentes pontos da Rodovia Raposo Tavares; VEJA como fica o trânsito

Serviços de manutenção começam a partir desta sexta-feira (27) em Álvares Machado (SP), Presidente Bernardes (SP), Presidente Prudente (SP) e Santo Anastácio (SP). A partir desta sexta-feira (27), a concessionária Cart inicia obras de manutenção no pavimento da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em quatro cidades da região de Presidente Prudente (SP).

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no dia 5 de fevereiro.

Dispositivo no km 576,450, em Álvares Machado (SP)

Cart

Álvares Machado

De 27 a 31 de janeiro, haverá mobilização nos dois sentidos do dispositivo no km 576,450, em Álvares Machado (SP), para a aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio. O condutor deverá redobrar a atenção no período das 7h30 às 18h para o fechamento das alças de maneira parcial e alternada.

Dispositivo em manutenção em Presidente Bernardes (SP)

Cart

Presidente Bernardes

Frentes de obras estarão posicionadas no dispositivo do km 585,900 entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, das 6h30 às 17h30, em Presidente Bernardes (SP). O plano operacional inclui operação pare e siga na pista no sentido Presidente Bernardes–Presidente Prudente (SPA-586–SP-270). O tráfego será direcionado para uma faixa em sentidos alternados, além da interdição em meia pista na alça de saída da SP-270 em direção à SPA-586 e a Presidente Bernardes.

Presidente Prudente

Duas intervenções estão programadas para este domingo (29), em Presidente Prudente. A alça de entrada no km 570,500, no sentido Álvares Machado (leste), será interditada das 6h30 às 17h30. Durante a recuperação de pavimento, a opção será a alça no km 569,400 (acesso à Vicinal PSP-397 e à Avenida Manoel Goulart).

A segunda mobilização será no km 571,400, no acesso à rodovia. O fechamento da alça em manutenção irá direcionar o condutor que estiver na via marginal para ingressar na Raposo Tavares a partir do km 570,500. No trânsito no sentido universidade, o condutor que estiver na via marginal segue pela área urbana sem interferências no itinerário. Já o retorno da pista leste para a oeste será direcionado para os dispositivos dos km 570,500 e 569,400. A manutenção ocorrerá das 6h30 às 17h30.

Manutenção em dispositivo de Santo Anastácio (SP)

Cart

Santo Anastácio

No km 597,300, o dispositivo de acesso e retorno de Santo Anastácio (SP) estará em manutenção de 3 a 5 de fevereiro. Durante as obras, as alças do dispositivo serão interditadas parcialmente e de maneira alternada.

O plano operacional estabelece como rota alternativa ao motorista que seguir pela Avenida Bartolomeu Ortiz Oliver via Raposo Tavares o retorno pelos dispositivos nos quilômetros 599,900 e 591,970. Os trabalhos ocorrerão no período das 6h30 às 17h30.

Orientações de segurança

Segundo a Cart, cada local estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência e dispositivos de sinalização. Equipes treinadas para a execução e orientação do condutor estarão posicionadas.

As recomendações da empresa são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção a sinalização do local e aos comandos dos homens-bandeira quanto à parada ou à liberação do tráfego.

O motorista poderá entrar em contato com a Cart pelo canal de atendimento no telefone 0800-773-0090.

Em casos de chuvas, as programações das obras poderão sofrer alterações.

Ainda de acordo com a Cart, a intensificação de reparos na rodovia, alinhada à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ocorre com o objetivo de conferir rotas mais seguras e confortáveis ao viajante com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa