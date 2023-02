Le conchiglie con la crema di ceci, sono un primo piatto veloce da preparare, ovviamente partendo dai ceci già lessati. Una ricetta fondamentalmente vegetariana, ma potete arricchirla con del guanciale e/o pancetta, al naturale oppure con l’aggiunta del pomodoro. Come per molte ricette anche per questa, partendo dall’ingrediente base, potete aggiungere gli ingredienti che più […]

Conchiglie alla Cecinara, più buone e cremose della pasta e ceci classica scritto su Più Ricette da Michele.

pappa2200