Conchiglioni golosi al forno. Il primo che si fa tutto in forno con solo due ingredienti. Buonissimi e veloci

I conchiglioni di ricotta e spinaci al forno, sono un primo di pasta ripiena, ricco e goloso, perfetto per la domenica e le occasioni importanti. Per realizzare questa ricetta abbiamo utilizzato i lumaconi che, come i conchiglioni, sono tipologie di pasta speciale dal formato grande: vengono cotti al dente, scolati e poi farciti con un ripieno a base di ricotta, spinaci, uova e formaggio; disposti nella teglia e ricoperti con un gustoso sugo di pomodoro, panna da cucina ed abbondante parmigiano, quindi passati in forno: il risultato è un piatto dalla crosticina croccante ed una consistenza morbida, delicato ed irresistibile, che conquisterà tutti i commensali, soprattutto i più piccoli.

Semplici da realizzare e molto pratici da trasportare, i conchiglioni di ricotta e spinaci sono ideali da portare nelle scampagnate o nei picnic;

una ricetta ideale da preparare in anticipo e conservare in frigorifero prima della cottura. Per una riuscita perfetta si consiglia di acquistare una ricotta freschissima e ben asciutta; gli spinaci possono essere sostituiti con altre erbe commestibili, come bietoline o ortiche, ed aggiungere qualche dadino di mozzarella o di scamorza per ottenere un goloso effetto filante. Seguite passo passo la ricetta.

Conchiglioni di ricotta e spinaci

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di pasta di semola nel formato Lumaconi o Conchiglioni

ripieno

500 g di spinaci freschi

400 g di ricotta vaccina

un uovo

qualche foglia di basilico

50 g di formaggio Parmigiano Reggiano, grattugiato

noce moscata

sale e pepe

condimento

500 g di passata di pomodoro

uno scalogno

qualche foglia di basilico

olio extravergine di oliva

sale e pepe

200 ml di panna da cucina

q.b. formaggio Parmigiano Reggiano, grattugiato

Preparazione

Cuocete la pasta al dente in acqua bollente e salata, scolatela e irrorate con un poco d’olio d’oliva per evitare che si attacchino. In un tegame fate soffriggere lo scalogno a fettine con un filo d’olio, aggiungete la passata di pomodoro, basilico e sale; coperchiate e fate cuocere a fuoco basso per una decina di minuti.

Sbollentate gli spinaci in una pentola con acqua salata, per un minuto fino a quando non saranno appassiti; scolateli con uno scolapasta, raffreddateli sciacquandoli con acqua fredda; quindi strizzateli per rimuovere l’acqua e sminuzzateli grossolanamente.

Preparate il ripieno, mettendo in una ciotola, gli spinaci, la ricotta ben asciutta, l’uovo, il parmigiano, la noce moscata, il pepe, ed amalgamate bene;

quindi procedete a farcire ogni conchiglione con il ripieno. Stendete metà di sugo al pomodoro sul fondo di una teglia da forno, cospargete con una manciata di parmigiano e basilico a pezzetti, e riempitela con i conchiglioni; cospargete la superficie con il sugo rimasto e stendete la panna da cucina; spolverizzate con il parmigiano, pepe e pezzetti di burro.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa trenta minuti, quando avranno formato in superficie una leggera crosticina;

a fine cottura togliete dal forno e servite i conchiglioni di ricotta e spinaci ancora caldi.

