concita-de-gregorio-direttrice-di-the-hollywood-reporter-roma

La giornalista de la Repubblica Concita De Gregorio dirigerà l’edizione italiana (prima europea) di The Hollywood Reporter (THR), media dell’intrattenimento, con quasi cento anni di storia. The Hollywood Reporter Roma sarà una piattaforma multimediale con un sito web, una rivista cartacea e una rete di community che promuoveranno ed evidenzieranno le esperienze locali, gli eventi nazionali ed europei, tutti rivolti al mercato globale. L’uscita è prevista per aprile.

L’editore italiano è Brainstore Media, parte di Artmediamix guidato da Gian Marco Sandri, che ha dichiarato: “Roma è la città del cinema, ha fatto la storia dello spettacolo, dal Colosseo a Cinecittà. La convergenza dei successi italiani nell’arte, nello sport, nella musica e nel cinema ha restituito all’Italia una centralità di cui questo ponte tra Roma e Hollywood vuole essere specchio e motore. Per l’industria dell’intrattenimento e non solo.”

Secondo De Gregorio, “The Hollywood Reporter Roma mira a promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali. Il mezzo audiovisivo è diventato centrale nel processo di conoscenza e di educazione delle nuove generazioni, e continuerà ad esserlo. E’ quindi una grande gioia lavorare con uno staff editoriale di giovani e giovanissimi per dare spazio e voce a tutto ciò.”

Brainstore Media è una multipiattaforma a sostegno dell’arte e della cultura in Italia. Nasce dalla decennale esperienza di Artmediamix, società di comunicazione e marketing che ha operato a favore di diversi brand italiani e internazionali.

The Hollywood Reporter (THR) offre approfondimenti, analisi, fotografia e video nel suo magazine settimanale e sul suo sito web. Organizza anche eventi dal vivo, iniziative filantropiche, di empowerment e diversità e serie video, tra cui la serie Emmy-nominata “Close Up with The Hollywood Reporter”. Nel dicembre 2022 è stata nominata la migliore pubblicazione di intrattenimento ai 15° National Arts & Entertainment Journalism Awards.

Concita de Gregorio è una firma storica del quotidiano La Repubblica. Ha diretto L’Unità dal 2008 al 2011. Cura e conduce “In Onda”, programma di approfondimento giornalistico sulla tv La7.

