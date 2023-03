Concorrentes propõem tarifas entre R$ 4,77 e R$ 5,58 para operar transporte público de Piracicaba

Foram habilitadas para seguir na concorrência as empresas Rápido Sumaré, Mogi Mob e Viação Leme; última fase foi agendada para dia 23 deste mês. Terminal de ônibus em Piracicaba

Isabela Borghese/ Prefeitura de Piracicaba

Três empresas foram habilitadas para seguir na concorrência para concessão do serviço de transporte público de Piracicaba (SP), conforme publicação no Diário Oficial desta terça-feira (14). As propostas das concorrentes preveem tarifas entre R$ 4,77 e R$ 5,58.

O valor exato da passagem que será cobrado quando a nova viação assumir, no entanto, só será conhecido depois da finalização da última fase, que foi agendada para o próximo dia 23.

Atualmente, a tarifa integral – que é a cobrada em bilheterias e dentro do ônibus – custa R$ 5,60. Já quem tem o cartão do transporte municipal paga R$ 4,90.

Desde maio de 2020, serviço com dispensas de licitação

Último contrato emergencial teve aumento de 16,4% no valor

Segundo a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, estão habilitadas para continuar na concorrência, em razão do valor da tarifa ofertada, as empresas Rápido Sumaré (que propôs tarifa de R$ 4,77), Mogi Mob Transportes de Passageiros (R$ 5,48) e Viação Leme (R$ 5,58).

A comissão desclassificou a proposta da empresa Itt Itatiba Transportes, por não apresentar Plano de Negócios, mas ela tem o prazo de cinco dias úteis para recorrer.

O edital prevê a execução dos serviços por cinco anos e o critério de escolha da empresa é a que oferece a menor tarifa. O valor estimado do investimento anual é de R$ 110.807.577,08.

Passageiros em ônibus do transporte público de Piracicaba

Divulgação/Prefeitura municipal de Piracicaba

Liberação da licitação

Nas última semana, a Justiça de Piracicaba julgou improcedente a ação que uma empresa moveu para contestar o edital de licitação. A ITT Itatiba Transportes, autora da ação, chegou a conquistar uma liminar que suspendeu a concorrência no início de dezembro mas, com a nova decisão, o andamento dela voltar a ficar liberado.

A licitação chega a um ano e três meses de duração sem que a nova empresa do transporte público da cidade seja definida. A ITT, que também é uma das concorrentes no procedimento, argumenta que o edital está irregular porque não incluiu projeto básico para a construção de uma garagem de ônibus, obra que é um dos requisitos para a nova concessão.

Já a prefeitura defendeu que a lei de licitações exige a apresentação apenas dos elementos do projeto básico que permitam sua criação, já que nas concessões públicas “há a transferência do risco do serviço em troca da exigência da entrega do resultado”.

Na nova decisão, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, Wander Pereira Rossette Júnior considera que o edital inclui as diretrizes básicas do projeto para a obra da garagem.

“Não se deve exigir […] que conste do edital um projeto detalhado de engenharia, mas tão somente as diretrizes básicas para a construção, a quais estão bem especificadas no anexo II.4 do edital e suficientes para que a licitante apresente o seu preço”, argumentou.

Ônibus no Terminal Central de Integração de Piracicaba

Justino Lucente/CCS

Licitação aberta há 1 ano e 3 meses

A licitação do transporte da cidade chega a um ano e três meses de duração. Lançada em dezembro de 2021, teve suspensões devido a contestações administrativas e judiciais de empresas e solicitações de correções feitas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Judicialmente, a licitação chegou a ficar paralisada entre abril e agosto.

A abertura dos envelopes com as propostas tinha sido agendada anteriormente para 3 de novembro, mas a definição foi adiada após três concorrentes apresentarem contestações. Ela foi reagenda após a comissão de licitações da prefeitura negar os recursos.

O que prevê o edital

O edital de concorrência prevê a execução dos serviços por cinco anos, em regime de exclusividade e com a possibilidade de participação de consórcio de empresas. O critério de escolha será o da menor tarifa.

O edital foi republicado no dia 31 de agosto pela prefeitura atendendo às recomendações do TCE-SP, com atualização do estudo financeiro e após um imbróglio judicial.

O edital prevê wi-fi e entradas USBs e veículos com ar-condicionado. Também estabelece que todos os veículos da frota deverão contar com monitoramento por câmeras em seu interior, terão sistema de rastreamento (GPS) e serão monitorados em tempo real pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran).

Quem vencer a concorrência será responsável pela construção da garagem e da manutenção dos terminais. Também deverá disponibilizar, gratuitamente, aplicativo ao público interessado com horário programado das linhas, trajeto dos ônibus, locais dos pontos de paradas, linhas que atendam o local ou as proximidades do local onde se encontra o passageiro.

Ônibus da Viação TUPi, que opera o transporte público de Piracicaba

Divulgação/ Prefeitura de Piracicaba

A empresa vencedora deverá operar, inicialmente, com 163 veículos e 10% de reserva. Para o Sistema Elevar, destinado a pessoas com mobilidade reduzida, é considerada a frota operacional de seis veículos e um veículo de reserva.

A frota deverá ter, ainda, idade média máxima de cinco anos e idade máxima do veículo de dez anos.

Sexto contrato com dispensa de licitação

Sem a conclusão da licitação, a Prefeitura de Piracicaba firmou o sexto contrato com dispensa de licitação seguido para operação do serviço de transporte público em 25 de outubro. O valor do novo acordo é de R$ 66,8 milhões, montante 16,4% maior que do contrato anterior, que foi de R$ 57,4 milhões.

O prazo de vigência é de 180 dias, mas pode ser encerrado antecipadamente, caso a administração municipal finalize os procedimentos para contatar uma empresa por meio de licitação.

O novo contrato foi justificado com base em lei federal que prevê que a licitação pode ser dispensada “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos”.

