concorso-infermieri-chieti:-l’opi-chiede-all’asl-di-accelerare-i-termini-per-il-bando.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Chieti scende in campo per chiedere all’ASL di Laciano – Vasto – Chieti l’indizione del Concorso di categoria. A quando il bando?

“Dopo il grande lavoro svolto dal collega Gennaro Scialò, che ha lasciato l’incarico di dirigente delle Professioni sanitarie della Asl Lanciano Vasto Chieti e al quale va la nostra riconoscenza, la Direzione generale deve garantire in tempi rapidi una guida stabile e duratura agli infermieri e agli altri professionisti sanitari dell’Azienda”. Lo dichiara in una nota il Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Chieti.

“Come già aveva fatto al suo arrivo, dando una guida in tempi rapidi al Dipartimento della professioni sanitarie, il direttore generale, Thomas Schael, può ora attivare subito il concorso e dare a TUTTI gli infermieri la possibilità di partecipare alla selezione per la copertura dei cinque incarichi da dirigente già esistenti nel 2019. Da cinque dirigenti previsti eravamo passati a uno solo e, ora, neanche più quello. Gli infermieri, non solo durante la pandemia, hanno dato e continuano a dare il massimo, ma sono la categoria maggiormente penalizzata anche in termini di assunzioni. Per gli incarichi da dirigente ci aspettiamo che il direttore generale dimostri riconoscenza a infermieri e professionisti sanitari e, soprattutto, garantisca a questo settore strategico una stabilità necessaria a dare risposte efficaci ai cittadini. Va pertanto attivato subito il concorso, senza fare per l’ennesima volta ricorso a tempi determinati o mobilità temporanee che lasciano una governance sempre altalenante” – chiosa dell’Opi Chieti, Giancarlo Cicolini.

In migliaia ora attendono risposte. Arriveranno nel breve termine? Vedremo.