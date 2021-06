Concorso Infermieri Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta.

Indetto Concorso pubblico per Infermieri a Lecco: 60 posti, si farà solo prova scritta.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2021 è stata resa nota l’apertura di un nuovo per il conferimento di 60 incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D nell’Asst di Lecco, con scadenza fissata per il 26 luglio 2021.

La prova d’esame consiste esclusivamente in una prova scritta vertente su materie attinenti al posto messo a concorso. La prova sarà svolta con la modalità dei quesiti a risposta multipla.

Valutazione titoli

La commissione ha disposto un totale di 60 punti della valutazione titoli e della prova scritta così suddivisi:

valutazione titoli: massimo 30 punti così ripartiti:

– titoli di carriera: max punti 15

– titoli accademici e di studio: max punti 3

-pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 4

-curriculum formativo e professionale: max punti 8

massimo 30 punti così ripartiti: – titoli di carriera: max punti 15 – titoli accademici e di studio: max punti 3 -pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 4 -curriculum formativo e professionale: max punti 8 prova scritta: massimo 30 punti.

Per scaricare bando: Conc21-CPS-Inf-temp-ind-60 (1)