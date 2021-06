concorso-infermieri-reggio-calabria:-ecco-bando-e-domanda!

Indetto Concorso Infermieri a Reggio Calabria: ecco bando e domanda di partecipazione.

Facendo seguito al Bando di concorso relativo alla Delibera 265 del 4 Maggio 2021 (Bando e delibera sono scaricabili in calce all’articolo) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Concorsi del 18 Maggio 2021il concorso relativo all’assunzione di 8 Infermieri a tempo Indeterminato.

La scadenza per la partecipazione al Bando è prevista per il 19 Luglio 2021.

I requisiti specifici per la partecipazione sono il possesso della Laurea in Infermieristica L/SNT1 e l’iscrizione all’albo professionale.

Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica secondo la seguente modalità:

– Accedere al sito aziendale: www.ospedalerc.it sezione concorsi

– Compilare lo specifico modulo telematico, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata che sarà richiesta alla prima convocazione.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa contenuta, verrà acquisita in sede d’identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda non si assume nessuna responsabilità.

Dichiarazione relative ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego:

1) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220 del 27/03/01 è necessario che gli interessati specifichino, oltre a tutte le informazioni di cui punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente;

2) per lo svolgimento di attività libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto, l’apporto del candidato alla sua realizzazione;

3) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi con chiarezza se la struttura è o no accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

4) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la natura giuridica (pubblica o privata);

j) l’indirizzo di posta elettronica certificata obbligatorio, del candidato per le successive notifiche e comunicazioni, che dovrà essere inserito nello spazio dedicato solo dopo aver eseguito la registrazione con mail di tipo normale;

k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco

Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso.



Documentazione da allegare.



I candidati attraverso la procedura online dovranno compilare i format riguardanti:

titoli di carriera;

titoli accademici e di studio;

pubblicazioni e titoli scientifici;

curriculum formativo e professionale, redatto e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;

Dovranno allegare:

un documento di riconoscimento legalmente valido;

ricevuta di versamento , da allegare nell’apposito spazio riservato nella domanda di partecipazione, del contributo di segreteria pari a € 10,22 , da effettuare: su conto corrente bancario-BPR Banca S.p.A.- IBAN: IT35O0538716301000043086561 intestato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria indicando nella causale: Concorso N.8 posti CPS – Infermieri.

, da allegare nell’apposito spazio riservato nella domanda di partecipazione, del contributo di segreteria pari , da effettuare:

oppure:

su Conto Corrente Postale-Poste Italiane S.p.A., Agenzia Centrale di Reggio Calabria IBAN: IT28D0760116300000077696482 intestato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria indicando nella causale: Concorso N.8 posti CPS – Infermieri. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nell’ipotesi di revoca della presente procedura;



La prova preselettiva avverrà presso la sede, data ora che verranno pubblicati sul sito internet aziendale http://www.ospedalerc.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009.

Materiale da scaricare: