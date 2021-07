concorso-oss-estar-toscana-2021:-aperte-le-iscrizioni!

C oncorso OSS Estar Toscana 2021: finalmente iscrizioni aperte!

Aperte ufficialmente le iscrizioni al concorso OSS per essere assunti in Toscana.

La selezione servirà per l’assunzione di OSS CAT. BS a tempo indeterminato presso le Aziende:

Ausl Toscana Nord Ovest (che sarà luogo di assegnazione del primo in graduatoria);

Ausl Toscana Centro;

Ausl Sud Est.

Come per il concorso infermieri sarà possibile indicare, oltre alla preferenza di 1 delle 3 grandi aziende, n. 8 graduatorie relative ad “ambiti territoriali carenti” per i quali è storicamente difficile reperire personale:

Volterra (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

Isola d’Elba (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

Piombino (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

Garfagnana (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

Lunigiana (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

Amiata Senese e Grossetana (Azienda Usl Toscana Sud Est);

Colline dell’Albegna (Azienda Usl Toscana Sud Est);

Casentino (Azienda Usl Toscana Sud Est).

Iscriversi è possibile e lo sarà fino al giorno 8 AGOSTO 2021.

