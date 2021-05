concorso-unico-regionale-per-cps-infermieri:-la-richiesta-degli-opi-della-regione-puglia

Di seguito la nota degli Opi della Regione Puglia in merito alla carenza di personale Infermieristico

” In tutte le aziende sanitarie pugliesi la programmazione del fabbisogno di personale infermieristico è stata fortemente condizionata dal particolare periodo pandemico indotto dal Covid 19 i cui indici di contagio sono in regressione attraverso procedure di reclutamento di personale improvvisate per l’urgenza del momento.

Ciò ha determinato l’attivazione di contratti di lavoro atipici per quanto riguarda il Pubblico impiego e nello specifico a tempo determinato.

Ciò nonostante non si è attenuato l’impegno degli Infermieri pugliesi, oggi coinvolti anche nelle attività di vaccinazioni che si prospetta di ampia portata per l’arrivo di 1,5 milioni di dosi in Puglia utili a raggiungere l’agognata immunità di gregge.

Siamo fortemente preoccupati per la condizione di forte stress lavorativo evidenziato dagli infermieri, in doppi turni di lavoro e con un notevole carico di lavoro straordinario, cui viene spesso negato anche il diritto a riposi e ferie ancor più in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo.

Il tentativo di reclutare Infermieri utilizzando la graduatoria parziale del concorso unico regionale per CPS Infermieri non ha sortito gli effetti sperati, poiché molti hanno preferito attendere l’ultima prova (prova orale) prima di rinunciare ad un contratto di lavoro presso altre strutture sanitarie, salvo alcune eccezioni.

Si evidenzia che il predetto concorso unico regionale in epigrafe, la cui conclusione è stata stimata in tempi rapidi, è inspiegabilmente in stand by.

Tanto premesso si è a chiedere spiegazioni sul ritardo di conclusione della procedura di concorso sollecitando le SV ad attivare ogni utile iniziativa per concluderlo in tempi rapidi. In altre Regioni analoga procedura si è conclusa in tempi decisamente più celeri.”

Gli OPI della Regione Puglia, OPI Bari – OPI BAT – OPI Brindisi – OPI Foggia – OPI Lecce – OPI Taranto

