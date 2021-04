concrete-cowboy,-un-padre-e-un-figlio-che-si-ritrovano-non-bastano-a-fare-un-buon-film

Retorico dove vorrebbe essere profondo, noioso in quei frangenti in cui vorrebbe risultare intenso, è una storia che non aggiunge nulla a quelle simili già viste al cinema

Sono un po’ di anni che il cinema americano ci racconta che i cowboy non erano solo bianchi, che la storiografia americana, specialmente attraverso il cinema, ha tramandato un mondo in cui il west aveva un colore solo, mentre la realtà dice che era multiculturale come il resto del paese. Da I magnifici sette nuova versione sono aumentati i cowboy afroamericani e Concrete cowboy fa un doppio salto: si unisce alla tradizione western raccontandone gli ultimi interpreti nel presente, e racconta anche la tradizione afroamericana in materia. Tutto a partire da una storia vera e da un vero fenomeno, quello per l’appunto dei cowboy urbani, stanziati a Philadelphia nelle stalle di Fletcher street e inclusi nel film come comparse.

Per fare tutto questo Ricky Staub sfrutta la storia del romanzo Ghetto cowboy di Greg Neri, una trama classica oltre l’immaginabile che usa un ragazzo problematico, cacciato da varie scuole, come alter ego del pubblico. Lui viene scaricato dalla madre davanti alla stalla del padre che non ha mai conosciuto, un uomo duro, un cowboy di città, e tramite l’iniziazione alla vita con i cavalli trova un suo rigore, un ordine e un obiettivo nella vita che lo tengono lontano dai problemi e dalle insidie solite che funestano le vite dei ragazzi afroamericani (crimine, pistole, spaccio…). Esattamente questa stessa trama negli anni ‘80 o ‘90 avrebbe dato vita ad un teen movie leggero, mentre oggi è un film d’autore, dai tempi dilatati e le grandi ambizioni cinematografiche. È la marginalizzazione del cinema medio che si rifugia nell’unica nicchia cinefila rimasta, quella hard core, per sopravvivere.

Si perde in questa maniera sia l’originalità di quello che poteva essere un vero film d’autore americano su una storia, un ambiente e persone vere (se solo avessero lavorato di sceneggiatura in modi raffinati e non con questa grossolaneria), e si perde anche la possibilità di fare un bel film commerciale, magari basilare nella scrittura, ma ben fatto, fiero del proprio status e della missione di intrattenere. Questa soluzione di mezzo scontenta tutti e non valorizza nemmeno i suoi due interpreti. Perché lo status e la potenza cinematografica di Idris Elba sono innegabili (e poi se esistono davvero i cowboy afroamericani probabilmente somigliano Idris Elba), ma il film lo sfrutta così male, confinando gli assoli di bravura in scene pensate apposta in modi così smaccati da suonare fasulli, da suonare come richieste di un premio.

Tutto il film è recitato su un certo tono, molto riservato e minimale, è una storia di uomini del resto, e questo ragazzo riottoso e questo padre che non conosce non si parlano molto, si sbuffano a vicenda, qualche parola e basta. Per questo quando arriva il momento dello sfogo, il cambio di registro, le parole più ricercate che usano, il pianto che li invade inevitabilmente e anche l’idea che recitare bene sia caricare l’intensità ed esporre le emozioni con evidenza, costruiscono la più sciocca delle scene madri scritte a tavolino. Piazzata senza troppa maestria in mezzo alla storia, con scarsi legami con il resto della vicenda se non quello di causa-effetto, e piena di quelle battute che stanno bene anche da sole, estratte in una clip (“Non mi hai mai capito!”, “Io ti volevo bene!”, “Non sei mio padre!!”) è proprio il tipo di scena da cui gli attori possono estrarre clip da inserire nel loro showreel.

Infatti se Idris Elba non ha bisogno di presentazioni, Caleb McLaughlin invece è quello ansioso di legittimazione. Esploso come bambino attore con Stranger Things, qui è il ragazzo adolescente in cerca di un posto nel mondo. E questo Hollywood-washing di una storia vera, tutto patina e retorica del cinema (che poi è il marchio di fabbrica ricattatorio di Lee Daniels, qui produttore ma già autore del riprovevole Precious) è la parte più fastidiosa di un film che l’intuizione ce l’aveva pure. Si vede verso la fine quando finalmente Concrete cowboy unisce la immagini epiche delle cavalcate e dei cowboy nell’atto di essere cowboy con gli scenari urbani. Dei bambini in un’auto nel traffico vedono accanto a loro i cowboy al galoppo. Entrambi sembrano essere nel loro ambienta naturale, loro che cavalcano, le macchine con i bambini dentro. Uniti dal cinema. In questo sta tutto ciò che il film aveva da dire ma poi non dice, interessato ad essere veicolo per i suoi due attori con una storia che abbiamo sentito più e più volte, senza la decenza di ammetterne la ripetitività ma con la boria che viene dalla certezza di stare facendo un film intellettualissimo senza sforzo apparente.