Concurso da prefeitura de Tabapuã tem inscrições abertas até 31 de julho

Ao todo são 34 vagas em vários setores e salários podem chegar até R$ 5 mil. A prefeitura de Tabapuã (SP) está com inscrições abertas para concurso público que irá preencher vagas e também cadastro de reserva em várias funções do Executivo. As inscrições vão até 31 de julho.

As provas serão aplicadas na cidade de Tabapuã. Ao todo são 34 vagas para cargos como agente administrativo, analista técnico jurídico, professor, motorista, médico, fisioterapeuta e outras vagas.

As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site da organizadora do concurso. O valor é de R$ 50 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para de ensino médio e R$ 100 para cargos de nível superior.

Os salários vão de R$ 1 mil para monitor educacional de transporte escolar até R$ 5,2 mil para médico.

