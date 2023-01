Concurso da Seas: gabaritos das provas são divulgados

Gabaritos foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Consulplan, banca responsável por aplicar o concurso. Veja os gabaritos

Divulgação

O Instituto Consulpla, divulgou nesta segunda-feira (30) os gabaritos das provas do concurso da Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) em Rondônia. O certame tinha mais de 35 mil inscritos e as provas foram aplicadas no último domingo (30).

Veja aqui o gabarito das provas

Os gabaritos mostram as alternativas corretas para as questões , conforme o cargo do candidato e a cor do caderno de prova.

Concurso da Seas

Segundo a banca responsável, as provas foram aplicadas em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena.

São ofertadas quase 80 vagas para contratação imediata na Seas, além de mais de mil vagas para cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior.

Há vagas para técnico em enfermagem, técnico em informática, agente em atividades administrativas, motorista e analista em desenvolvimento social nas áreas de serviço social, ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, nutrição, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, arquitetura, engenharia civil, entre outras.

Os salários nesse concurso chegam a R$ 4.917,86, mais auxílios transporte, alimentação, saúde e adicional de especialização.

Concorrência por área

Segundo informações divulgadas pelo Governo de Rondônia, do total de cargos, o de agente em atividades administrativas, nível médio, foi o que mais teve inscrições: um total de 15.746 para 25 vagas de imediato disponibilizadas.

Na sequência está o cargo de técnico de enfermagem como mais disputado, com 3.990 candidatos inscritos para 4 vagas.

Em terceiro, analista em desenvolvimento social com formação em enfermagem, com 2.575 disputando 4 vagas. Já a área de antropologia foi a menos concorrida, com 8 inscritos para 1 vaga.

valipomponi