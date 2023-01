Concurso da Seas: provas serão aplicadas neste domingo em RO

Provas serão aplicadas na parte da manhã e tarde, a depender do cargo. São mais de 35 mil pessoas inscritas. Concurso da Seas oferece 70 vagas

Governo Rondônia/Divulgação

Mais de 35 mil candidatos farão, neste domingo (29), o concurso público da Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) em Rondônia. O Instituto Consulplan é responsável pela aplicação da prova, que vai acontecer no período da manhã e tarde.

Consulte aqui o seu local de prova

Veja a lista de inscritos no concurso

Os locais de provas foram divulgados durante a semana e já podem ser consultados pelos candidatos.

As provas vão acontecer simultaneamente nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena.

Concurso da Seas

O concurso da Seas tem quase 80 vagas para contratação imediata, além de mais de mil vagas para cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior.

Há vagas para técnico em enfermagem, técnico em informática, agente em atividades administrativas, motorista e analista em desenvolvimento social nas áreas de serviço social, ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, nutrição, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, arquitetura, engenharia civil, entre outras.

Os salários nesse concurso chegam a R$ 4.917,86, mais auxílios transporte, alimentação, saúde e adicional de especialização.

Concorrência por área

Segundo informações divulgadas pelo Governo de Rondônia, do total de cargos, o de agente em atividades administrativas, nível médio, foi o que mais teve inscrições: um total de 15.746 para 25 vagas de imediato disponibilizadas.

Na sequência veio o cargo de técnico de enfermagem, com 3.990 candidatos inscritos para 4 vagas.

Em terceiro, analista em desenvolvimento social com formação em enfermagem com 2.575 disputando 4 vagas.

Já a área de antropologia foi a menos concorrida, segundo dados repassados pelo governo, com 8 inscritos para 1 vaga.

Vittorio Rienzo