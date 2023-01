Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2023 de Gurupi terá premiação de R$ 2 mil; veja as regras

Foliões a partir de 15 anos podem participar da competição. Inscrições vão até o dia 5 de fevereiro. Rainha do Carnaval 2020, Claudenira Almeida

Divulgação/ Secom Gurupi

As inscrições para os foliões que queiram participar do concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2023 de Gurupi, no sul do estado, começaram nesta sexta-feira (27) e seguem até o dia 5 de fevereiro. As datas e regras para a escolha dos representantes foram divulgadas na quinta-feira (26) e a premiação para as categorias será de R$ 2 mil.

A participação é liberada para pessoas a partir de 15 anos, que representem um bloco do carnaval da cidade. Menores de 18 anos devem ter autorização dos responsáveis. As inscrições devem ser feitas através do e-mail carnavalgurupi2023@gmail.com.

Nos últimos dois anos não houve a festa na cidade por causa da pandemia de Covid-19. Entretanto, os campeões dos concurso de 2020 poderão participar da competição deste ano, informou a prefeitura.

A disputa será realizada no dia 11 de fevereiro no antigo Clube da Telegoiás, a partir das 20h.

LEIA TAMBÉM:

Carnaval de Gurupi terá shows de Barões da Pisadinha, Humberto e Ronaldo e de outros artistas nacionais

A prefeitura informou que os concorrentes serão avaliados pela comissão julgadora, que será “formada por cinco integrantes oriundos de segmentos sociais com respaldo, idoneidade e conhecimento carnavalesco”. Os critérios para avaliação serão:

Animação

Simpatia

Desenvoltura

Alegoria

O Diário Oficial do município, publicado na quinta-feira (27), consta o regulamento e ficha de inscrição que deve ser enviada pelo e-mail indicado. Para acessar, clique aqui.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa