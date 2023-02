Concurso do Banco do Brasil tem inscrições prorrogadas até a próxima sexta-feira

Taxa é de R$ 50. Ao todo, são 28 vagas para o Tocantins. Banco do Brasil prorrogam inscrições para concurso

Divulgação

Quem quer ser servidor do Banco do Brasil tem mais um tempinho para fazer inscrição do concurso atual. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira (24), foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 3 de março. A taxa de inscrição é de R$ 50.

As oportunidades são para escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. Os cargos são para pessoas que concluíram o ensino médio. Em todo o país, são 6 mil vagas. Somente para Tocantins, são 23 vagas imediatas e mais cinco para cadastro de reserva para o cargo de agente comercial.

As provas estão marcadas para o dia 23 de abril. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. A previsão de divulgação dos resultados finais é 14 de julho.

Os mais novos agentes comerciais serão alocados em vários municípios tocantinenses, como Palmas, Araguaína e Gurupi. Além delas, cidades menores de todas as regiões também vão receber os novos profissionais, como Colméia, Paranã e Cristalândia.

Confira o edital aqui.

