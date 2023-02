Todas as atrações são gratuitas e serão realizadas na praça Duque de Caxias, no centro da cidade. Concurso do boi de carnaval e desfile de blocos agitam folia em Piquete, SP

O tradicional concurso do boi de carnaval será uma adas atrações das festividades em Piquete (SP), que volta a realizar o evento depois de três anos – as edições de 2021 e 2022 foram canceladas devido à pandemia da covid-19.

Além do concurso, a programação divulgada pela cidade conta com desfile de blocos, música ao vivo e matinês na praça (confira todos os detalhes abaixo).

Segundo a secretaria de turismo do município, todas as atrações são gratuitas e serão realizadas entre os períodos da tarde e de noite na praça Duque de Caxias, na região central.

Programação completa

18/02 (sábado):

15h: matinê na praça

21h: apresentação da corte de carnaval e show com banda

19/02 (domingo):

15h: matinê na praça

17h: concurso do boi de carnaval

21h: Bloco do Pijama e bateria Império do Braz

20/02 (segunda-feira):

15h: matinê na praça

17h: concurso de fantasia

21h: bateria Unidos da Vila Cecília e Bloco Arrastão do DJ LS

21/02 (terça-feira):

15h: matinê na praça com Bloco das Piranhas e Bloco das Crianças

21h: Bloco Ninguém Dorme

