Concurso dos Bombeiros divulga gabarito preliminar nesta terça-feira (14)

Quase 8 mil candidatos se inscreveram para as vagas de oficial e praça. Salários chegam a R$ 5.297,71. Milhares de candidatos realizaram as provas do concurso do Corpo de Bombeiros neste domingo (12)

Divulgação/ Ascom CBMTO

Os gabaritos preliminares da prova objetiva do concurso dos Bombeiros do Tocantins devem ser divulgados a partir das 10h desta terça-feira (14), para consulta individual. Interessados devem entrar no site do Cebraspe, banca responsável pelo concurso. No mesmo dia, às 19h, também é divulgado o padrão de resposta da prova discursiva. A consulta aos gabaritos fica disponível até quinta-feira (16).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os recursos aos gabaritos e ao que se espera da redação podem ser feitos na quarta e na quinta-feira, nos dias 15 e 16 de março, em formulário específico no sistema eletrônico de interposição de recurso do Cebraspe. O gabarito oficial é divulgado na sexta-feira, dia 17. O resultado final da primeira etapa está previsto para sair dia 4 de abril.

A primeira etapa do concurso foi realizada neste domingo (12) em Palmas. Os candidatos fizeram as provas objetivas e a redação. Ao todo, 7.978 pessoas se inscreveram para disputar as 110 vagas de Praça e Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins.

LEIA TAMBÉM

Provas do concurso dos Bombeiros serão aplicadas neste domingo (12) em Palmas

Com 7,9 mil inscritos, concurso dos Bombeiros tem concorrência de até 339 por vaga; provas serão no próximo domingo (12)

Caneta preta e documento em mãos: veja o que candidatos devem saber para o concurso dos Bombeiros do TO

Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos ainda devem fazer prova física e passar por outras avaliações. “Depois do resultado das provas objetivas e discursivas, tem ainda a prova física, avaliação psicológica, odontológica, médica e, por fim, investigação da vida social do candidato”, informa Major Raphael Cruvinel, membro da comissão do concurso

A prova de capacidade física ainda não tem data definida, mas deve ser realizada em abril. Podem fazer as provas quem tiver ficado com as melhores classificações na prova discursiva. Para o cargo de cadete, serão convocados 27 homens e 3 mulheres. Já para o cargo de praça, são 270 homens e 30 mulheres.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata