Concurso para GCM em Ribeirão Preto: inscrições terminam na quarta-feira (8); saiba como fazer

Cadastros são feitos pela internet e há taxa de R$ 85. São 120 vagas com salário de R$ 4,2 mil. GCM de Ribeirão Preto, SP, está com 120 vagas abertas para cargo de guarda civil metropolitano 2 classe

Foto: Guilherme Sircili

O concurso público para 120 vagas na Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Ribeirão Preto (SP) recebe inscrições até a próxima quarta-feira (8).

Das 120 vagas para 2ª classe, 60 são destinadas para reserva. O salário é de R$ 4.292,30, com vale-alimentação de R$ 978 para carga horária de 36 horas semanais.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Access (clique aqui);

O candidato precisará cadastrar o CPF e criar uma senha para ter acesso exclusivo ao sistema de inscrição;

Depois, vai preencher um formulário, selecionar o cargo, conferir e confirmar os dados cadastrados e, por último, efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85;

O edital está disponível pela internet.

Quem pode se inscrever?

Na inscrição, o candidato precisa apresentar a conclusão do ensino médio, assim como a CNH (Carteira de Habilitação Nacional) nas categorias A e B;

É preciso ter entre 18 e 35 anos, além de altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 metros para mulheres.

Como serão as provas e quando começam?

No total, o concurso tem cinco fases realizadas na seguinte ordem: objetiva, aferição de altura e teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos e investigação social;

A prova objetiva será composta pelas disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de direito constitucional e direitos humanos, de direito penal e administrativo e, por fim, legislação referente à Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto e de Trânsito;

A prova está marcada para o dia 16 de abril e a convocação para as próximas fases depende do desempenho do candidato nas etapas anteriores.

