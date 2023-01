Inscrições podem ser feitas on-line a partir de 6 de agosto. Concurso para professor no Ceará tem 2,5 mil vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Governo do Estado/Divulgação

O Governo do Ceará divulgou nesta sexta-feira (20) o edital para concurso público com 2,5 mil vagas para professores da rede pública de ensino. O documento está disponível no Diário Oficial de 20 de julho, a partir da página 65.

Os interessados devem fazer a inscrição no site da Universidade Estadual do Ceará (Uece), a partir de 6 de agosto; o período de inscrição é de 30 dias e a taxa é de R$ 90.

A data dos exames de seleção ainda não foi definida.

A remuneração varia de R$1.794,12 a R$ 3.588,27, para jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais, respectivamente.

As vagas são para professores de 14 disciplinas, distribuídas da seguinte forma:

Arte-Educação (50)

Biologia (250)

Educação Física (100)

Filosofia (120)

Física (250)

Geografia (250)

História (250)

Libras (10)

Espanhol (95)

Inglês (100)

Português (305)

Matemática (400)

Química (200)

Sociologia (120)

Os aprovados serão funcionários nas seguintes cidades:

Acaraú, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Crateús, Crato, Horizonte, Icó, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Russas, Senador Pompeu, Sobral, Tauá e Tianguá.

Ufficio Stampa