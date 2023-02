Concurso público com 40 vagas em Capivari é alterado e reabre inscrições nesta segunda

Os salários variam de R$ 2 mil até R$ 16 mil, dependendo do cargo escolhido. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 27 de fevereiro a 30 de março. Vista aérea da cidade de Capivari (SP)

Divulgação/ Prefeitura de Capivari

A Prefeitura de Capivari (SP) informou na última semana o adiamento de um concurso público que estava com inscrições abertas. Segundo a administração, o edital teve alguns ajustes e, com isso, as inscrições reabrem nesta segunda-feira (27).

São 40 vagas ao todo e os salários variam de R$ 2 mil até R$ 16 mil, dependendo do cargo escolhido. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 27 de fevereiro a 30 de março.

A taxa de inscrição varia de R$ 56 até R$ 92, dependendo do cargo escolhido. As provas têm previsão para realização em 7 de maio.

Segundo a prefeitura, o concurso foi adiado por baixa procura em alguns cargos, que passaram por adequações para atender um público maior. Candidatos que fizeram a inscrição e pagaram o boleto dentro do prazo, seguem inscritos regularmente.

Concurso 003/2022

Há vagas para área da saúde, obras e administração, com escolaridade desde ensino fundamental incompleto a cursos técnicos e curso superior. O edital completo com requisitos de cada cargo está disponível no site. Confira detalhes abaixo:

Concurso 003/2022 da Prefeitura de Capivari

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba.

Vittorio Ferla