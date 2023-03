Concurso público da prefeitura de Itapuã do Oeste, RO, tem mais de 80 vagas disponíveis

Inscrições estão abertas até o dia 30 de março. Vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser feitas pela internet

getty images

O concurso público da prefeitura de Itapuã do Oeste (RO) está com inscrições abertas para mais de 80 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários partem de R$ 1.198,89 e chegam a R$ 6,5 mil.

As inscrições têm taxas que variam de R$ 60 a R$ 100, dependendo do cargo pretendido. Elas podem ser realizadas pelo site do Instituto do Desenvolvimento Institucional do Brasil, IDIB, banca organizadora do certame, até o dia 30 de março.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 7 de maio, prova de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para o cargo de motorista de veículos pesados.

Confira as vagas disponíveis:

Nível fundamental

motorista de veículo pesado 3

Nível médio

agente administrativo 10,

técnico em informática 1,

técnico em segurança do trabalho 1,

técnico em enfermagem 12;

Nível superior

advogado 1,

engenheiro civil 1,

técnico de controle interno 1,

assistente social 2,

educador físico 1,

pedagogo 1,

psicólogo 1,

enfermeiro 10,

farmacêutico 1,

médico clínico geral 2,

nutricionista 1,

odontólogo 1,

psicólogo da área clínica 1,

nutricionista 1,

orientador escolar 3,

professor de educação física 1,

professor pedagogo 19,

psicólogo educacional 2,

supervisor escolar 5.

pappa2200