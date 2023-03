Concursos públicos e processos seletivos contratam estagiários e profissionais de diferentes áreas no Oeste Paulista

Vagas são destinadas a profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Unesp de Presidente Prudente (SP) está realizando processos seletivos para contratar dois professores substitutos

Concursos públicos e processos seletivos oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades do Oeste Paulista. Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Tribunal Regional Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo está realizando um Processo Seletivo com o objetivo de admitir 219 estagiários do Oeste Paulista. Há oportunidades para alunos dos cursos de Administração e Direito.

Confira as cidades onde há vagas:

Adamantina (SP), Junqueirópolis (SP), Martinópolis (SP), Mirante do Paranapanema (SP), Osvaldo Cruz (SP), Pacaembu (SP), Pirapozinho (SP), Presidente Bernardes (SP), Presidente Prudente (SP), Presidente Venceslau (SP), Regente Feijó (SP), Santo Anastácio (SP), Teodoro Sampaio (SP), Tupi Paulista (SP).

Interessados devem inscrever o dia 12 de março, pela internet.

A bolsa-auxílio mensal será de R$ 750, com o acréscimo do auxílio-transporte de R$ 8,80. A carga horária semanal a ser exercida é de 25 horas.

Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), está realizando dois concursos públicos, em Presidente Prudente, com o objetivo de preencher duas vagas para o cargo de professor substituto.

Confira os editais e as áreas de interesse:

Edital 10/2023 – Ciências Exatas e da Terra – Estatística ou Matemática (Algoritmos e Técnicas de Programação I; Cálculo Numérico Computacional; Algoritmos e Técnicas de Programação II; Programação Linear) (1);

Edital 11/2023 – Ciências Exatas e da Terra – Estatística ou Matemática (Probabilidade e Estatística I; Probabilidade e Estatística II) (1).

Para participar, os candidatos devem possuir título de mestre na área de conhecimentos.

Os contratados cumprirão jornadas de 12 horas por semana e terão remuneração mensal de R$ 1.655,35.

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, pelo site da universidade. A taxa é de R$ 127.

Etec

Adamantina

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Adamantina anunciou a realização de três novos Processos Seletivos, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores de ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as áreas de Matemática, Programação e Algoritmos e Programação Web I.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, pela internet.

Presidente Venceslau

A Etec de Presidente Venceslau está realizando dois processos seletivos para formar cadastro reserva de professores de ensino médio – técnico.

Confira as vagas a partir das áreas e cursos:

Edital 099/01/2023: Programação e Algoritmos (Informática para Internet);

Edital 099/02/2023: Sistemas Web I (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado) – Parceria SEE – PEI 7 Horas).

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de março, pela internet.

CDHU

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), está realizando um novo processo seletivo com o objetivo de contratar estagiários em Presidente Prudente.

Confira os cursos e vagas abaixo:

Administração de Empresas (9) e Engenharia Civil (1).

Os estagiários contratadores vão exercer 30 horas de atividades semanais e receberão bolsa-auxílio de R$ 1.183,00 a R$ 1.500,00, com acrescimo de R$ 978 de vale refeição.

As inscrições seguem até o dia 13 de março, pela internet.

Teodoro Sampaio

A Etec de Teodoro Sampaio está procurando profissionais da educação para formar cadastro reserva na área de Língua Estrangeira Moderna – Inglês/Comunicação Profissional e para professor de ensino médio e técnico, na área de Aplicativos Informatizados I (Agronegócio).

As inscrições devem ser feitas até o dia 16 (para a área de Agronegócio) e 20 de março (para a área de Ingles/Comunicação profissional), pela internet.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

Fatec

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Presidente Prudente (SP) está realizando dois processos seletivos com o objetivo de contratar professores de ensino superior.

Confira as áreas de interesse a partir dos editais:

Edital 157/07/2023: áreas de administração e negócios/ artes e moda/ design de produto e arquitetura/ marketing e publicidade, presentes no curso de marketing.

Edital 157/06/2023: área de Ciência da Computação/Engenharia da Computação, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas.

Os profissionais deverão exercer jornadas de quatro horas/aulas, e receberão R$ 34,13 por hora/aula.

Todas as inscrições devem ser feitas pela internet.

Os interessados em ministrar no curso de marketing devem se inscrever até o dia 23 de março. Já para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, as inscrições seguem até o dia 16 deste mesmo mês.

Prefeitura de Sandovalina

A Prefeitura de Sandovalina (SP) está promovendo um processo seletivo para formar cadastro reserva de estagiários.

Confira os cursos com vagas:

Administração; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Artes; Biomedicina; Ciência de Dados; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Farmácia; Fisioterapia; Geografia; História; Letras – Língua Portuguesa; Matemática; Música; Pedagogia; Psicologia; Tecnologia da Informação; Tecnologia em Agrocomputação; Tecnologia em Gestão Financeira; Tecnologia em Marketing; Tecnologia em Processos Gerenciais; Técnico em Enfermagem; Técnico em Recursos Humanos; e Ensino Médio.

Os contratadores vão exercer atividades semanais de 20 a 30 horas. A bolsa-auxílio será de R$ 490 a R$ 740.

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, pela internet.

Prefeitura de Monte Castelo

A Prefeitura de Monte Castelo (SP) está realizando um concurso público para formar cadastro reserva de profissionais, em regime estatutário.

Confira as vagas:

Atendente; Auxiliar da Procuradoria Jurídica; Auxiliar de Orçamento e Finanças; Auxiliar de Tesouraria; Auxiliar de Tributação; Auxiliar de Vida Escolar; Motorista do Setor de Saúde; Nutricionista; Psicólogo Educacional; Supervisor de Ensino; e Tratorista.

De acordo com o cargo de interesse, os interessados devem possuir escolaridade em níveis fundamental, médio ou superior.

As remunerações variam de R$ 1.525,64 a R$ 5.098,56. A carga horária será de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso ou de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

As inscrições seguem até o dia 21 de março, pela internet. A taxa varia entre R$ 28 e R$ 48.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza um processo seletivo com o objetivo de contratar 21 estudantes, de 14 a 22 anos, para integrar o Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo no Oeste Paulista.

Confira as vagas e municípios abaixo:

Adamantina (1); Álvares Machado (1); Lucélia (1); Osvaldo Cruz (1); Pirapozinho (1); Presidente Epitácio (3); Presidente Prudente (10); Regente Feijó (1); Rosana (1); e Teodoro Sampaio (1).

Podem participar estudantes de ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, curso superior em nível de graduação ou pós-graduação, e quem receber remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estiver desempregado.

Os contratados terão um salário mensal de R$ 651, além de auxílios de refeição, de transporte, de médico e contra acidentes pessoais.

As inscrições custam R$ 30 e devem ser feitas pela internet até o dia 3 de abril.

