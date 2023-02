Concursos públicos e processos seletivos oferecem salários de até R$ 28 mil no Oeste Paulista

Vagas são destinadas a profissionais com níveis de escolaridade médio, técnico e superior. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) realiza Concurso Público para preencher 244 vagas para o cargo de Juiz Substituto

Concursos públicos e processos seletivos disponíveis oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades da região de Presidente Prudente (SP). Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Etec

Rancharia

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Rancharia anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores de ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para a área de Laboratório de Processos Criativos (itinerário de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais), no ensino médio.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (16), pela internet.

Presidente Prudente

A Escola Técnica Estadual Professor Antônio Eufrásio de Toledo, em Presidente Prudente, divulgou dois novos Processos Seletivos, que têm como objetivo a formação de cadastro reserva para o cargo de professor do ensino médio e técnico.

Confira a seguir as oportunidades que foram divulgadas:

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis I (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado) – Edital Nº 032/01/2023.

Gestão de Conteúdo Web I (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrando – Edital Nº 032/02/2023.

Os interessados devem possuir escolaridade de nível superior A remuneração para o profissional que preencher o cargo é de R$ 20,19 a hora-aula. A carga horária estará sujeita a variações conforme as necessidades que possuir a instituição de ensino, mas não poderá ultrapassar o limite de 200 horas mensais.

As inscrições podem ser realizadas apenas via internet, por meio do site da instituição, até dia 20 de fevereiro.

Prefeitura de Martinópolis

A Prefeitura de Martinópolis divulgou um novo Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de 30 vagas para estagiários.

Veja as oportunidades disponíveis, de acordo com a escolaridade:

Nível médio/técnico: Ensino Médio (5); Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Nível superior: Administração ou Técnico em Administração (1); Ciências Biológicas (1); Ciências Contábeis (1); Comunicação Social – Jornalismo/Publicidade e Propaganda (1); Direito (3); Educação Artística (1); Educação Física (1); Engenharia Civil (1); Engenharia Ambiental ou Técnico em Meio Ambiente (1); Farmácia (1); Geografia (1); Nutrição (1); Pedagogia (5); Psicologia (1); Serviço Social (1); Sistema de Informação (1); Turismo (1).

Para se inscrever, é necessário estar devidamente matriculado e com frequência em cursos de instituições de ensino médio, técnico ou superior.

Aos estagiários selecionados, o auxílio financeiro varia entre R$ 5,00 a R$ 6,00 por hora, referente a jornada de estágio de 20 ou 30 horas semanais para o exercício das funções estipuladas aos estudantes.

Os interessados podem se inscrever até dia 26 de fevereiro, pela internet.

Prefeitura de Inúbia Paulista

A Prefeitura de Inúbia Paulista (SP) anunciou a realização de um novo Concurso Público, com o objetivo de formar cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente Social;

Coletor De Resíduos;

Dentista;

Encanador;

Engenheiro Agrônomo;

Pintor; e

Zelador.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.382,00 a R$ 4.895,33.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de fevereiro, pela internet.

Prefeitura de Panorama

A Prefeitura de Panorama (SP) está realizando um Concurso Público, com 27 vagas, que tem o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.

Veja as vagas abaixo:

Pedreiro (1);

Ajudante Geral Masculino (3);

Ajudante Geral Feminino (3);

Motorista (3);

Operador de Máquinas (2);

Tratorista (1);

Agente Comunitário de Saúde (2);

Agente de Controle de Vetores (2);

Escriturário (2);

Auxiliar de Enfermagem (3);

Técnico em Enfermagem (2);

Enfermeiro (2);

Farmacêutico (1);

Professor Educação Básica II – Arte; e

Professor Educação Básica II – Inglês.

Os contratados deverão exercer suas atividades semanais em jornadas de 12h30 a 40 horas. A remuneração para os cargos varia entre R$ 1.316,13 e R$ 3.206,97, e, para os cargos de professor, de R$ 20,37 a R$ 22,12 por hora/aula.

As inscrições têm uma taxa de R$ 11,89 a R$ 16,80 e devem ser feitas até o dia 3 de março, pela internet.

Unesp de Rosana

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rosana (SP) divulgou a realização de três concursos públicos com o objetivo de preencher quatro vagas com candidatos de nível fundamental e técnico.

De acordo com o edital, há oportunidade para os cargos de:

Assistente Operacional II – Jardinagem e Manutenção – CNH C (2);

Assistente de Suporte Acadêmico II – Acadêmica – Recursos Audiovisuais (2).

Os profissionais deverão exercer jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente a remuneração que varia de R$ 2.861,38 a R$ 4.227,56.

Para participar, os candidatos deverão se inscrever na internet, até o próximo dia 24 de fevereiro.

Fatec

Presidente Prudente

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Presidente Prudente está realizando um novo Processo Seletivo para contratar um Professor de Ensino Superior.

A vaga é para a disciplina de Inovação e Tecnologia no Agronegócio, nas áreas de Produção Agrícola e Silvicultura/Produção Animal e Veterinária.

As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (17), pela internet.

Os profissionais deverão exercer jornadas de quatro horas/aulas, no período matutino, e receberão R$ 34,13 por hora/aula.

Adamantina

A Fatec de Adamantina está realizando um Processo Seletivo com o objetivo de contratar um Professor de Ensino Superior.

A vaga é destinada para atuar na disciplina de Banco de Dados não Relacionais, na área de Ciências da Computação/Engenharia da Computação.

Os profissionais deverão exercer jornadas de quatro horas/aulas, no período noturno, e receberão R$ 34,13 por hora/aula.

As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de março, pela internet.

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) está realizando um Concurso Público com o objetivo de preencher 244 vagas para o cargo de Juiz Substituto.

Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de fevereiro, pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 288,83.

A remuneração mensal para o cargo é de R$ 28.883,97.

Para se inscrever, os profissionais devem ser bacharéis em direito há 3 anos, por uma instituição de ensino superior oficial. Precisam ter diploma registrado no Ministério da Educação, menos de 65 anos, e três anos de atividade jurídica até a data da inscrição, além de outros requisitos.

