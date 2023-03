Concursos públicos e processos seletivos têm salários de até R$ 11,8 mil no Oeste Paulista

Vagas são destinadas a profissionais com níveis de escolaridade médio, técnico e superior. Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) realiza processo seletivo para contratar 35 profissionais

Concursos públicos e processos seletivos oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades do Oeste Paulista. Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Fatec

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina (SP) está realizando um Processo Seletivo com o objetivo de contratar um Professor de Ensino Superior.

A vaga é destinada para atuar na disciplina de Banco de Dados não Relacionais, na área de Ciências da Computação/Engenharia da Computação.

Os profissionais deverão exercer jornadas de quatro horas/aulas, no período noturno, e receberão R$ 34,13 por hora/aula.

As inscrições devem ser feitas até esta quarta-feira, pela internet.

Prefeitura de Mirante do Paranapanema

A Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) está realizando dois Concursos Públicos e um Processo Seletivo com o objetivo de contratar 35 profissionais de níveis fundamental incompleto, médio/técnico e superior. Além disso, os certames irão realizar a formação de cadastro reserva.

Confira as vagas a partir dos editais abaixo:

Concurso Público 001/2023: Auxiliar de Serviços; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (8); Fisioterapeuta (2); Inspetor de Alunos (2); Motorista (5); Padeiro (1); Pedreiro (1); Procurador Jurídico; Recepcionista (2); Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem do Trabalho (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Concurso Público 002/2023: Agente Comunitário de Saúde – ESF CUIABÁ (1); Médico – ESF (5);

Processo Seletivo 001/2023: Professor de Educação Básica II – Educação Física (6).

Os contratados receberão salários mensais de R$ 1.212,00 a R$ 11.850,00, ou R$ 14,39 por hora/aula. A carga horária semanal vai de 20 a 40 horas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de março, pela internet. A taxa custa de R$ 50 a R$ 90, conforme o cargo de interesse.

Tribunal Regional Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo está realizando um Processo Seletivo com o objetivo de admitir 219 estagiários do Oeste Paulista. Há oportunidades para alunos dos cursos de Administração e Direito.

Confira as cidades onde há vagas:

Adamantina (SP), Junqueirópolis (SP), Martinópolis (SP), Mirante do Paranapanema (SP), Osvaldo Cruz (SP), Pacaembu (SP), Pirapozinho (SP), Presidente Bernardes (SP), Presidente Prudente (SP), Presidente Venceslau (SP), Regente Feijó (SP), Santo Anastácio (SP), Teodoro Sampaio (SP), Tupi Paulista (SP).

Interessados devem inscrever o dia 12 de março, pela internet.

A bolsa-auxílio mensal será de R$ 750, com o acréscimo do auxílio-transporte de R$ 8,80. A carga horária semanal a ser exercida é de 25 horas.

Prefeitura de Panorama

A Prefeitura de Panorama (SP) está realizando um Concurso Público, com 27 vagas, que tem o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.

Veja as vagas abaixo:

Pedreiro (1);

Ajudante Geral Masculino (3);

Ajudante Geral Feminino (3);

Motorista (3);

Operador de Máquinas (2);

Tratorista (1);

Agente Comunitário de Saúde (2);

Agente de Controle de Vetores (2);

Escriturário (2);

Auxiliar de Enfermagem (3);

Técnico em Enfermagem (2);

Enfermeiro (2);

Farmacêutico (1);

Professor Educação Básica II – Arte; e

Professor Educação Básica II – Inglês.

Os contratados deverão exercer suas atividades semanais em jornadas de 12h30 a 40 horas. A remuneração para os cargos varia entre R$ 1.316,13 e R$ 3.206,97, e, para os cargos de professor, de R$ 20,37 a R$ 22,12 por hora/aula.

As inscrições têm uma taxa de R$ 11,89 a R$ 16,80 e devem ser feitas até o dia 3 de março, pela internet.

Etec

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Adamantina anunciou a realização de três novos Processos Seletivos, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores de ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as áreas de Matemática, Programação e Algoritmos e Programação Web I.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, pela internet.

