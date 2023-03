Concursos públicos têm remunerações mensais de quase R$ 20 mil no Oeste Paulista

Processos seletivos têm oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade na região de Presidente Prudente (SP). Concursos públicos da Unesp de Presidente Prudente (SP) têm remunerações mensais que chegam a quase R$ 20 mil

Concursos públicos e processos seletivos oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades do Oeste Paulista. Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes anunciou as inscrições de um processo seletivo com o objetivo de contratar 11 profissionais de diferentes áreas, temporariamente, em Presidente Prudente (SP).

Há vagas para os cargos de educador infantil (10) e nutricionista (1).

Os interessados devem possuir graduação completa em nível superior na área que for de seu interesse.

As inscrições seguem até esta quinta-feira (30), pela internet.

A remuneração mensal para os cargos varia entre R$ 1.782,11 e R$ 3.390,51, e os contratados deverão cumprir uma jornada de trabalho semanal de 42 ou 44 horas.

Prefeitura de Irapuru

A Prefeitura de Irapuru (SP) irá realizar um concurso público com o objetivo de contratar dois profissionais que tenham escolaridade em nível superior.

As oportunidades são para os cargos de contador (1) e advogado (1).

As inscrições seguem até esta quinta-feira (30), pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 40.

Os profissionais deverão trabalhar em carga horária de 12 a 40 horas semanais e receberão uma remuneração mensal que varia de R$ 2.773,63 a R$ 3.608,32, além de auxílio-alimentação de R$ 597,34.

Prefeitura de Regente Feijó

A Prefeitura de Regente Feijó (SP) realiza um concurso público para preencher nove vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental e médio.

Veja as vagas:

Serviços Gerais – Feminino (1); Serviços Gerais – Masculino (1); Pedreiro (1); Servente de Pedreiro (1); Atendente (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Motorista (1); Oficial de Escola (1); Recepcionista (1); Agente Comunitário de Saúde.

As inscrições seguem até esta quinta-feira (30), pela internet, e custam R$ 30 e R$ 50.

Os contratados receberão remuneração mensal de R$ 1.426,04 a R$ 2.604,00 e deverão trabalhar por 40 horas durante a semana.

Diretoria de Ensino de Adamantina e Presidente Prudente

Adamantina

A Diretoria de Ensino de Adamantina (SP) está realizando um processo seletivo com o objetivo de contratar 33 profissionais temporariamente para o cargo de agente de organização escolar.

Para participar, os profissionais devem possuir o ensino médio.

A remuneração mensal para o cargo é de R$ 1.106,37 e os profissionais deverão trabalhar por 40 horas semanais.

As inscrições seguem até o dia 31 de março, pela internet.

Presidente Prudente

A Diretoria de Ensino de Presidente Prudente está realizando um processo seletivo para contratar temporariamente 14 profissionais para o cargo de agente de organização escolar no quadro de apoio escolar da Secretaria de Educação.

As inscrições seguem até o dia 10 de abril, pela internet, de forma gratuita.

Os profissionais que forem contratados, deverão exercer uma jornada semanal de 40 horas e receberão uma remuneração mensal de R$ 1.320.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza um processo seletivo com o objetivo de contratar 21 estudantes, de 14 a 22 anos, para integrar o Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo no Oeste Paulista.

Confira as vagas e municípios abaixo:

Adamantina (1); Álvares Machado (1); Lucélia (1); Osvaldo Cruz (1); Pirapozinho (1); Presidente Epitácio (3); Presidente Prudente (10); Regente Feijó (1); Rosana (1); e Teodoro Sampaio (1).

Podem participar estudantes de ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, curso superior em nível de graduação ou pós-graduação, e quem receber remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estiver desempregado.

Os contratados terão um salário mensal de R$ 651, além de auxílios de refeição, de transporte, de médico e contra acidentes pessoais.

As inscrições custam R$ 30 e devem ser feitas pela internet até o dia 3 de abril.

Prefeitura de Presidente Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) anunciou um processo seletivo com o objetivo de formar cadastro reserva para profissionais de nível superior.

As oportunidades são para:

Educador Infantil; Professor de Educação Especial; Professor de Educação Especial – Interlocutor de Libras.

Para participar, os candidatos devem possuir licenciatura plena na área de interesse.

A remuneração mensal é de R$ 1.479,87 ou R$ 22,10 por hora aula. Os contratados deverão exercer uma jornada semanal de 28 a 42 horas.

As inscrições seguem até o dia 4 de abril, pela internet. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80.

Prefeitura de Sandovalina

A Prefeitura de Sandovalina (SP) está realizando um processo seletivo e um concurso público com o objetivo de preencher quatro vagas e formar cadastro reserva para pessoas com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.

Veja as oportunidades de acordo com os editais:

Edital 1/2023 Concurso Público – Coveiro (1); Farmacêutico (1).

Edital 1/2023 Processo Seletivo – Assistente Social (1); Salva Vidas (1).

Os profissionais contratados devem exercer jornadas de 30 a 40 horas semanais. As remunerações variam de R$ 1.386,41 a R$ 3.081,02.

As inscrições seguem até o dia 9 de abril, pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 35.

Procon

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realiza um processo seletivo para contratar estagiários de ensino médio e de nível superior em Presidente Prudente (SP).

As vagas são para estudantes matriculados a partir do primeiro ano do ensino médio e acadêmicos a partir do segundo semestre dos cursos de design gráfico/publicidade e propaganda e administração.

A idade mínima para participar, até a data da posse, é de 16 anos.

Os candidatos deverão exercer uma jornada de trabalho semanal de 20 ou 30 horas. A bolsa-auxílio mensal varia entre R$ 475,05 e R$ 937,59, com um acréscimo de auxílio-transporte de R$ 8,80.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 11 de abril, pela internet.

Prefeitura de Rinópolis

A Prefeitura de Rinópolis (SP) abriu um processo seletivo para formar cadastro reserva de candidatos com ensino superior ou pós graduação. As contratações serão por tempo determinado.

Há oportunidades para:

Professor Substituto – Educação Artística; Professor Substituto – Educação Física; Professor Substituto – Língua Inglesa.

Caso sejam contratados, os profissionais deverão exercer uma jornada de 30 horas semanais. A remuneração mensal é de R$ 3.129,36. O cargo de professor substituto – língua inglesa, receberá remuneração de R$ 30,50 por hora aula.

As inscrições seguem até o dia 12 de abril, pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 65.

Prefeitura de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina (SP) anunciou um processo seletivo com o objetivo de formar cadastro reserva de alunos de nível superior para o cargo de estagiário.

Há oportunidade para cursos abaixo:

Administração de Empresas; Agronomia; Biomedicina; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física (Licenciatura/ Bacharelado); Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Farmácia; Fisioterapia; Geografia; Gestão Comercial; Matemática; História; Nutrição; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas/ Sistemas de Informação; Tecnologia em Gestão Pública; Ciência de Dados.

Os contratados deverão exercer uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio mensal é de R$ 975.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de abril, pela internet.

Prefeitura de Osvaldo Cruz

A Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) realiza dois concursos públicos para contratar 28 profissionais para cargos que exigem escolaridades de níveis fundamental, médio e superior.

Confira os editais e vagas:

Edital nº 1 – Assistente Social (1); Auxiliar de Laboratório (1); Carpinteiro (1); Cuidador de Idoso (1); Eletricista (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Eletricista (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Oftalmologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Geriatra (1); Médico Neurologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário (1); Motorista (5); Operador de Máquina Leve (1); Operador de Máquina Pesada (1); Pedreiro (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional (1); Trabalhador Braçal (2) e Tratorista (1).

Edital nº 2 – Agente da Autoridade de Trânsito (1).

As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de abril, pela internet. A taxa de inscrição varia entre R$ 4 e R$ 9.

Contratados para as vagas do primeiro edital, deverão exercer jornadas semanais de 10 a 40 horas. A remuneração varia entre R$ 1.372,32 e R$ 3.246,74.

O profissional que for contratado pelo processo seletivo do segundo edital, deverá trabalhar por 40 horas semanais e receberá um salário de R$ 2.052,51.

Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) irá realizar quatro concursos públicos para contratar profissionais de nível superior em Presidente Prudente (SP).

Confira as oportunidades de acordo com os editais:

Edital nº 63/2023: Professor Titular no epartamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (1);

Edital nº 69/2023: Professor Titular no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia (1);

Edital nº 51/2023: Professor Titular no Departamento de Educação Física, na disciplina de Medidas e Avaliação em Educação Física (1); e

Edital nº 59/2023: Analista de Informática II (1).

As inscrições para todos os concursos devem ser feitas pela internet. A taxa de inscrição custa de R$ 86 a R$ 254.

As remunerações mensais variam de R$ 8370,3 a R$ 19.855,85.

Confira os prazos de inscrições de acordo com cada edital:

Edital nº 59/2023: até o dia 14 de abril.

Edital nº 51/2023: até o dia 5 de maio;

Edital nº 69/2023: até o dia 3 de julho; e

Edital nº 63/2023: até o dia 4 de julho;

