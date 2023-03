Condenações de acusados por chacina em fazenda de Vilhena, RO, somam mais de 600 anos de prisão

Julgamento encerrou na manhã desta terça-feira (14). Crime aconteceu em 2021 quando cinco pessoas foram executadas. Chacina aconteceu em fazenda de Vilhena

Os seis réus acusados de envolvimento na chacina em uma fazenda de Vilhena (RO) foram condenados pelo Tribunal do Júri na manhã desta terça-feira (14). As penas, somadas, passam do 600 anos de prisão.

Foram condenados Wemerson Marcos da Silva, Suesi Marcelino Rocha, Adelson de Oliveira, Leandro Rodrigues da Silva e Jefferson Pereira Ramos. Dentre os seis, Eleando e Suesi foram os que receberam as menores penas, de pouco mais de 95 anos, cada.

Já Adelson, por ser reincidente, recebeu a maior pena, de mais de 108 anos de prisão em regime fechado. Confira as penas de cada um dos envolvidos:

Adelson de Oliveira – 108 anos e 9 meses de reclusão, e 16 dias multa

Jefferson Pereira Ramos – 105 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e dez dias multa

Marcelo Costa Vergilato – 105 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e dez dias multa

Wemerson Marcos da Silva – 105 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e dez dias multa

Eleandro Rodrigues da Silva – 95 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e dez dias multa

Suesi Marcelino Rocha – 95 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e dez dias multa

O julgamento

O julgamento dos acusados começou na última segunda-feira (13) e terminou na manhã desta terça (14). O Tribunal do Júri foi comandado pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva e resultou na condenação dos seis réus.

Na decisão, a juíza ainda negou aos acusados Jefferson, Marcelo, Eleandro e Adelson o direito de recorrerem em liberdade. Já Suesi e Wemerson, que estão foragidos, continuam com mandados de prisão em aberto.

O dia do crime

O crime ocorreu no dia 13 de outubro de 2021, na fazenda Vilhena, a 80 km da área urbana. Segundo a Polícia Civil, a família estava jantando quando a casa foi invadida pelos criminosos.

Os cinco mortos na chacina são:

Heladio Cândido Senn, 73 anos (dono da fazenda)

Sônia Biavatti, 55 anos, (esposa de Heladio)

Oederson Santana, 34 anos (funcionário)

Jhonatan Rocha Borges dos Reis, 21 anos (funcionário)

Amagildo Severo, de 53 anos (funcionário)

Na ocasião, Heladio, o dono da fazenda foi levado para uma sala separada, onde foi torturado e morto. A mulher dele, Sônia, e os três funcionários foram levados para a varanda da casa, colocados de joelho e executados com tiros na cabeça.

Heladio Cândido Senn e a esposa, Sônia Biavatti, foram mortos a tiros durante chacina

Após matarem à sangue frio as vítimas, os criminosos fugiram levando a caminhonete dos fazendeiros e outros objetos, segundo as investigações.

Na fazenda também estavam mais duas crianças, menores de 10 anos, e a esposa de um dos funcionários executados. Eles foram trancados em um dos quartos da casa durante a noite e só conseguiram sair na manhã do dia seguinte após quebrarem uma janela.

A mulher e as crianças andaram por 15 km pela zona rural até que conseguiram pedir socorro. Foram eles que chamaram a polícia.

