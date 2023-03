Condenado a 19 anos de prisão por estuprar criança em 2008 é preso pela Polícia Civil

Na época dos abusos a criança tinha apenas sete anos. O homem de 54 anos foi localizado e preso em Dianópolis, no sudeste do estado. Carro da Polícia Civil do Tocantins

Dicom/SSP

Um foragido da justiça foi localizado e preso nesta sexta-feira (3) em Dianópolis, sudeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 54 anos foi condenado a uma pena de 19 anos de prisão por estuprar uma criança de sete anos e desde então estava sendo procurado.

A prisão foi feita por agentes da 14ª Central de atendimento da PC, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça.

A polícia informou que os abusos foram praticados por ele entre os anos de 2008 e 2009, contra uma menina. Só que os fatos só foram denunciados à Polícia Civil em 2018. Pouco depois ele foi indiciado pelo crime de estupro.

Após a prisão o suspeito foi levado para a Unidade Penal de Dianópolis, onde aguardará manifestação da Justiça.

