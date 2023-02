Condenado por estupro de vulnerável volta ao regime fechado após ser solto e perseguir a vítima

Mandado de prisão foi cumprido pela delegacia de Polícia Civil em Taipas do Tocantins. Homem voltou à unidade prisional de Dianópolis. Jovem, condenado por estupro de vulnerável, volta ao regime fechado após perseguir a vítima

Reprodução/TV Anhanguera

Um jovem, de 27 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado neta terça-feira (31) e voltou ao regime fechado, em Taipas do Tocantins. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele havia sido solto meses atrás, mas passou a perseguir a vítima.

O mandado de prisão foi cumprido pela 102ª Delegacia de Polícia Civil. Segundo as informações, o juiz da Comarca ordenou que o jovem retornasse para a prisão após receber informações de que ele estava forçando contato com a menor, vítima do crime.

O condenado foi encaminhado até a Unidade Prisional de Dianópolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla