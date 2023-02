Condenado por morte de 6 em racha em Mogi das Cruzes, SP, é preso na Serra, ES, 10 anos após o crime

Paulo Henrique de Oliveira foi condenado a 37 anos 4 quatro meses de prisão e estava foragido desde 2013. As vítimas tinham entre 13 e 20 anos e conversavam em um terreno quando foram atingidas pelos carros envolvidos no racha. Polícia prende condenado por 6 mortes em racha

O homem condenado pela morte de seis pessoas em um racha em setembro de 2013 em Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (17) na Serra, na Grande Vitória. Paulo Henrique de Oliveira Mota Batista estava foragido da Justiça desde outubro do ano do fato.

As vítimas tinham entre 13 e 20 anos e conversavam em um terreno. Segundo a polícia, dois veículos participavam de um racha. Um deles saiu da pista, atravessou a calçada e atingiu sete pessoas. Seis morreram na hora.

A prisão preventiva de Paulo Henrique de Oliveira Mota Batista foi decretada dois dias após o atropelamento.

O inquérito policial indiciou Paulo Henrique e Reginaldo Ferreira da Silva. Os dois foram condenados pelo crime em 2020. Desde a época do crime, Reginaldo admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que localizou o Paulo Henrique, de 32 anos, a partir de uma denúncia anônima.

De acordo com a polícia, Paulo Henrique estava escondido no Espírito Santo há pelo menos quatro anos, se apresentava como Luís Paulo e trabalhava como lanterneiro em uma oficina.

A polícia informou ainda que o denunciante anônimo apresentou detalhes do caso e do paradeiro de Paulo Henrique.

“Uma das equipes de captura se deslocou até o local e montou uma campana no local onde ele estaria, em tese, no outro dia pela manhã. Como esse elemento não apareceu no local que, em tese, ele trabalhava, foi feita uma investigação de campo e conseguimos localizar o novo endereço onde ele estaria residindo”, detalhou o delegado Júlio César, chefe da superintendência Interestadual de Captura da Polícia Civil.

De acordo com o delegado, os agentes foram até a residência indicada e encontraram Paulo Henrique e a companheira dele. A polícia deu voz de prisão ao foragido.

Além das seis pessoas que morreram no racha que Paulo Henrique teria participado, outras quatro ficaram feridas.

Apesar de não ter sido considerado o autor do atropelamento que matou os jovens, para a Justiça, a participação de Paulo Henrique no racha foi decisiva para a fatalidade.

“Ele deu causa àquele fato, se ele não tivesse naquele pega [racha] essas vidas teriam sido preservadas”, disse o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo José Darcy Arruda.

A prisão foi comunicada à Justiça e a transferência do condenado poder pedida pelo juiz do caso.

Relembre o caso

No dia 27 de setembro de 2013, seis pessoas morreram em um acidente na Avenida Japão, em Mogi das Cruzes(SP). Um veículo perdeu o controle e atingiu um grupo de dez pessoas que estavam reunidas em um terreno. As investigações apontaram que o acidente foi provocado por um racha.

Os jovens que morreram tinham entre 13 e 20 anos e conversavam em um terreno. Segundo a polícia, dois veículos participavam de um racha. Um deles saiu da pista, atravessou a calçada e atingiu sete pessoas. Seis morreram na hora.

O motorista tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. Em depoimento à polícia na época, Reginaldo Ferreira da Silva admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e que não tinha carteira de habilitação. Ele saiu da delegacia direto para a cadeia.

O segundo motorista envolvido no acidente, Paulo Henrique de Oliveira Mota Batista, prestou depoimento um dia depois do acidente e foi liberado. Quando a prisão dele foi decretada pela Justiça, Paulo Henrique já estava foragido e, seis anos depois, ainda não foi encontrado.

