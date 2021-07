condizionatori-e-depuratori-d’aria:-cinque-soluzioni-di-design

Con l’arrivo di temperature roventi, gli impianti per il condizionamento dell’aria sono accessori indispensabili per le nostre case. Ma non solo: ci si rende sempre più conto dell’importanza di avere in casa un’aria salubre, pulita. Pratici, innovativi, sostenibili e anche di design: i sistemi di climatizzazione e i depuratori d’aria più moderni devono presentare queste caratteristiche, per rendere la casa più fresca, pulita e – perché no? – anche più bella.

Intelligente

Hitachi

I condizionatori più belli sono anche intelligenti. Non solo fresco estivo e funzionamento in pompa di calore in autunno e inverno, oggi i condizionatori Hitachi sono oggetti smart che ti aiutano a vivere meglio: ti riconoscono e si adattano alle tue abitudini. Dodai FrostWash è un climatizzatore compatto, pulito e silenzioso, che è possibile controllare anche con Alexa e Google Home. Frutto della ricerca e sviluppo dei laboratori giapponesi Hitachi, la funzione FrostWash non è un semplice sistema di filtrazione e purificazione dell’aria, ma una tecnologia innovativa che cattura, congela e lava via polvere, muffe e impurità. I cristalli di ghiaccio e le gocce d’acqua generati da questo processo consentono di ottenere una pulizia profonda delle alette dello scambiatore, neutralizzando il 91% di batteri e l’87% di muffe.

Minimal

BRID by Phoebe

Se amate lo stile minimale, scegliete apparecchi discreti ma di grande effetto. BRID è l’innovativo depuratore d’aria dal design contemporaneo e minimalista che grazie alla tecnologia Phoebe – derivante da oltre dieci anni di ricerca – abbatte i virus e batteri anziché trattenerli, migliorando la qualità di vita del consumatore. I purificatori d’aria tradizionali sono infatti dotati di filtri “fisici” come Hepa o carboni attivi che bloccano gli inquinanti accumulandoli sul filtro. Quest’ultimo, dopo un certo periodo di tempo, deve quindi essere rimpiazzato, con il rischio di provocare un pericoloso rilascio di questi inquinanti accumulati. Il design ricercato dalla forma cilindrica, sviluppato dallo studio Atellani di Milano, unito ai materiali di alta qualità, rendono BRID un complemento d’arredo perfetto. Una linea essenziale dai colori neutri, nella nuance del grigio oppure del bianco abbinato al legno, capace di entrare in sinergia con gli spazi abitativi e purificare i nostri ambienti senza rinunciare all’estetica.

Innovativo

LG

I l tempo trascorso all’interno di abitazioni, uffici o altri ambienti chiusi, infatti, anche prima della pandemia COVID-19, è aumentato rispetto al passato e la qualità dell’aria indoor sta diventando una preoccupazione crescente. Per soddisfare questa esigenza, LG ha integrato all’interno delle proprie soluzioni per la climatizzazione residenziale DUALCOOL Deluxe e ARTCOOL Mirror l’innovativo AirCare Complete System™, un sistema di filtrazione completo che mantiene fresca e pulita sia l’aria emessa dal condizionatore d’aria sia l’unità stessa. Il sistema di purificazione dell’aria di LG integra anche funzioni e tecnologie per mantenere pulite le componenti interne del climatizzatore, perché la pulizia interna del prodotto influisce notevolmente sulla qualità del flusso d’aria che emette in ambiente. Il tutto, con un design accattivante.

Compatto

DAIKIN

Un condizionatore può diventare un oggetto di design, meglio se compatto. Daikin presenta la nuova gamma di climatizzazione residenziale Stylish: il meglio della tecnologia Daikin in dimensioni super compatte. La gamma Stylish si contraddistingue sia per le dimensioni ultra compatte sia per l’alto livello di comfort che è possibile raggiungere in tutte le stagioni. Inoltre il design del pannello frontale lo rende perfetto in ogni ambiente domestico; infine è possibile scegliere, oltre ai tradizionali colori bianco e argento, il color “blackwood” con una texture unica sul mercato che ricorda il legno e che coniuga lucentezza e opacità e il nuovo color “black”.

Multifunzione

Dyson

I purificatori termoventilatori Dyson rilevano le particelle inquinanti e i gas nocivi, quindi li catturano nel filtro a carboni attivi e nel filtro HEPA in fibra di vetro. Infine, diffondono l’aria purificata in tutta la stanza utilizzando la tecnologia Air Multiplier™, mentre analizzano e riportano i dati sulla qualità dell’aria in tempo reale. Inoltre, riscaldano in inverno, rinfrescano in estate. Grazie a un getto d’aria calda purificato e a lungo raggio, ci vuole poco per riscaldare gli ambienti in modo uniforme. Così non c’è bisogno di acquistare dispositivi diversi che occupano spazio prezioso.