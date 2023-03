Condomínio da Arte, em Piraí, abre vagas para cursos de artesanato

Estão sendo oferecidos cursos de bordado, papel reciclado, pintura em madeira, cerâmica, tear e arranjo floral. Saiba quem pode participar e como se inscrever. O Condomínio da Arte, em Piraí (RJ), está com inscrições abertas para seis cursos gratuitos de artesanato. A oportunidade é para os moradores da cidade a partir de 15 anos.

Segundo a prefeitura, o objetivo é incentivar a atividade artesanal e promover a economia criativa.

Estão sendo oferecidos cursos de bordado, papel reciclado, pintura em madeira, cerâmica, tear e arranjo floral (veja datas abaixo). O material utilizado nas atividades deve ser levado pelo morador.

As aulas vão acontecer uma vez por semana e têm duração de um mês. De acordo com a prefeitura, ainda não há previsão para o início dos cursos.

Os interessados devem procurar o Condomínio da Arte, de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h. O endereço é Avenida Guadalajara, nº 67, no Centro. As inscrições vão até preencher todas as vagas.

Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de preencher um cadastro no local.

Informações sobre os cursos

Curso de arranjo floral

Aulas: quarta-feira, de 13h às 17h

Curso de cerâmica

Aulas: terça-feira, de 13h às 17h

Curso de papel reciclado

Aulas: Ainda não tem dia e horário definidos

Curso de bordado

Aulas: quarta-feira, de 9h30 às 11h30 e de 13h às 15h30

Curso de tear

Aulas: quinta-feira, de 9h30 às 11h30 e de 13h às 15h30

Curso de pintura em madeira

Aulas: quarta-feira, de 13h às 15h30

