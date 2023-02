Condutor de caminhão com placas de Recife é preso em flagrante com mais de 100 mil maços de cigarros contrabandeados, em Pirapozinho

Veículo foi abordado por volta das 9h no km 522,500 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), nesta terça-feira (28), durante a Operação Impacto. Condutor de caminhão é preso com mais de 100 mil maços de cigarros contrabandeados, em Pirapozinho (SP)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (28) após a Polícia Rodoviária localizar 200 caixas de cigarros de origem estrangeira no caminhão em que ele dirigia, durante a Operação Impacto, em Pirapozinho (SP).

O veículo, com placas de Recife (PE), foi abordado por volta das 9h no km 522,500 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). No decorrer da vistoria, os agentes localizaram as caixas de cigarros no interior do baú, sem documentação fiscal.

Ao todo, foram apreendidos 100 mil maços do produto. O caminhão também foi recolhido. Já o condutor foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente (SP).

