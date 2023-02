Condutor perde o controle do carro e bate em guia de concreto, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista

Vítima teve ferimentos leves e foi socorrida para o Pronto-socorro de Adamantina (SP), na tarde desta sexta-feira (3). Um homem perdeu o controle do carro em que dirigia e se chocou contra uma guia de concreto no km 600 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Flórida Paulista (SP), nesta sexta-feira (3).

A ocorrência foi registrada por volta das 17h e, segundo a Polícia Rodoviária, o condutor trafegava sozinho no sentido de Pacaembu (SP) a Adamantina (SP) quando perdeu o controle da direção e bateu na guia.

Ainda conforme a polícia, a pista estava molhada em razão da chuva que atingiu a região na tarde desta sexta-feira.

O condutor ficou levemente ferido e foi socorrido para o Pronto-socorro de Adamantina pela equipe da concessionária que administra a rodovia.

