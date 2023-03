Condutores de Sergipe podem efetuar pagamento total do IPVA com desconto até 31 de março

Também será possível pagar o imposto juntamente com o licenciamento do veículo, em até 10 vezes no cartão de crédito. Trânsito em Aracaju

O condutor que efetuar o pagamento total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de Sergipe, para o exercício 2023, até 31 de março, terá desconto de 10%. É possível acessar o documento na página Detran/SE.

Para quem optar por efetuar o licenciamento seguindo a terminação de placa conforme o mês de vencimento, há a possibilidade de pagar somente o IPVA até o dia 31 de março, com o benefício do desconto, e posteriormente finalizar o processo de licenciamento para receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2023.

No caso da opção de pagamento apenas do IPVA, o acesso ao Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) ou através do aplicativo Sefaz Mais Fácil.

Segundo o Detran/SE, o pagamento apenas do IPVA não finaliza o processo de Licenciamento Anual. É necessário aguardar o mês correspondente ao final de placa para quitar o restante do valor do licenciamento junto ao Detran/SE.

O desconto não é válido caso o contribuinte possua débito de anos anteriores. Também será possível pagar o imposto juntamente com o licenciamento do veículo, em até 10 vezes no cartão de crédito. Confira calendário:

Calendário 2023

Como calcular o IPVA?

Para descobrir qual o valor a ser pago pelo IPVA, é necessário saber o valor venal do seu veículo, que é uma avaliação de quanto vale cada veículo feita pelo poder público. Essas informações foram disponibilizadas no DOE, por modelo e ano.

CONFIRA A TABELA COM OS VALORES VENAIS A PARTIR DA PÁGINA 2

Para calcular o valor do imposto, é preciso aplicar as alíquotas referentes a cada categoria de veículo sobre o valor venal, como no exemplo abaixo:

Valor venal do veículo (exemplo): R$ 27.700

Alíquota: 3%

Cálculo: 27.700 x 0,03 (R$ é o valor que será cobrado no IPVA)

A Sefaz informou que vai manter as alíquotas já praticadas anteriormente para 2023, são elas:

1,0% para ônibus microônibus, caminhões e cavalo mecânico;

1,5% para aeronaves;

2,0% para motocicleta e similares;

2,5% para automóveis e veículos utilitários;

3% para automóveis e veículos utilitários com valor venal a partir de R$ 120 mil;

3,5% para embarcações recreativas ou esportivas, inclusive Jet ski.

