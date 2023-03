confartigianato-punta-sul-welfare-aziendale

Il welfare è ormai riconosciuto come una reale leva di competitività. Per questo Confartigianato della provincia di Ravenna ha deciso di ampliare la propria gamma di servizi aprendo un ufficio dedicato al Welfare Aziendale, con il supporto di un partner strategico leader del settore. E’ stato quindi siglato un accordo con TreCuori, piattaforma che vanta servizi innovativi e cuciti sulle esigenze di imprese e lavoratori.

In questo modo, Confartigianato della provincia di Ravenna vuole facilitare le imprese del proprio territorio ed i loro lavoratori nel godere dei benefici offerti dalla legge del welfare aziendale, tra i quali non solo l’ottimizzazione del costo del lavoro (risparmio fiscale), ma anche e soprattutto la fidelizzazione dei propri collaboratori, l’attrazione di nuovi talenti, l’aumento della produttività, la crescita del potere d’acquisto dei dipendenti e il miglioramento del clima aziendale. Il nuovo ufficio Welfare è già operativo presso la sede provinciale di viale Berlinguer 8 a Ravenna, dove un team qualificato è a disposizione delle aziende di qualsiasi dimensione, associate e non, che così potranno valutare le migliori strategie e accedere a know-how e a strumenti di welfare su misura.

“Confartigianato Ravenna ha scelto l’approccio al Welfare adottato dalla piattaforma TreCuori, perché ne condivide l’attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese e la volontà di favorire i territori – ha detto Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato – in quanto consente libertà ai lavoratori di spendere localmente e coinvolge i fornitori locali (compresi quelli di fiducia) che non devono pagare commissioni per l’incasso di tali spese. Il welfare aziendale diventa quindi un moltiplicatore positivo in chiave di economia circolare e sostenibilità anche per l’economia dei territori. ùInformazioni e contatti su http://www.confartigianato.ra.it

Ufficio Stampa