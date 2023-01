Confeiteira do litoral de SP vê aumento nas vendas ao investir em bolos realistas de chantilly: ‘pensam que é fake’

Beatriz Koukdjian, de 23 anos, já fez bolos em formatos de hambúrguer, barril e vaso de plantas. Confeiteira de Mongaguá (SP) mostrou parte do processo de um bolo realista de chantilly

Uma confeiteira de Mongaguá, no litoral de São Paulo, conseguiu aumentar as vendas de bolos ao investir em decorações realistas feitas de chantilly. Apesar da alta procura, ao g1, Beatriz Koukdjian, de 23 anos, contou que muitas pessoas não acreditam que seja possível.

“Sempre pensam que é bolo fake ou de pasta americana. Então, o pessoal acaba tendo um certo preconceito por não gostar da pasta americana, por causa do sabor. Eu explico que é um bolo todo de chantilly, que não vai pasta”, diz ela.

Beatriz conta que, após se formar na escola, ainda não sabia qual profissão gostaria de seguir, até o pai dar uma ideia. “Meu pai falou ‘porque você não faz Gastronomia? Você sempre gostou de cozinhar’. Eu falei ‘vou fazer, mas eu sei que depois vai acabar sendo um hobby”.

Já no começo da faculdade, a irmã dela e um ex-namorado pediram ajuda para levantar um dinheiro extra. Então, Beatriz fazia doces e vendia no ônibus e na faculdade. Com o passar do tempo, ela começou a produzir sozinha e aumentar as opções do cardápio, se tornando uma empresária. Hoje, a confeiteira é um sucesso na cidade, principalmente, com o seu carro-chefe: os bolos realistas.

Beatriz participou de um curso em que aprendeu a fazer um bolo em formato de barril. Com o tempo, ela começou a fazer adaptações e outros formatos. Desde então, se arrisca de acordo com os pedidos dos clientes. O de hambúrguer foi o primeiro desafio e o trabalho preferido da confeiteira.

“Ela [cliente] queria que eu colocasse algumas figuras de lanches em cima do bolo, porque o namorado dela gostava muito. Eu falei ‘o que você acha da gente fazer um bolo em formato de hambúrguer?’. Dei a ideia sem nunca ter feito. Então, eu fui procurando referências”, lembrou.

Segundo a confeiteira, para conseguir deixar o bolo mais real possível, é preciso visualizar o resultado final e estar preparado para improvisar ao longo do processo. Para ela, a maior dificuldade é o perfeccionismo que, às vezes, a atrapalha. “Você quer que pareça um vaso e fica parecendo um balde. Então, tem que ter uma visão do que é real e do que é um bolo”, disse.

Mesmo que pareça impossível criar estruturas com chantilly, Beatriz disse que a consistência é firme. Portanto, não sente dificuldades nessa parte do processo para a confecção de um bolo realista.

Confira fotos dos bolos realistas

O bolo de vaso de planta é totalmente comestível. Beatriz misturou leite e chocolate em pó para fazer a areia. Já a terra, é bolacha triturada e, como de costume, o vaso é de chantilly. A planta é hortelã, pois, segundo a confeiteira, a cliente pediu algo que pudesse fazer um coquetel alcoólico depois. “Combinou com o recheio que era abacaxi”.

Os bolos realistas de hambúrguer, barril do Chaves, fogueira e o balde de cerveja foram feitos de chantilly. Com exceção das placas, que são de papel, e o gelo, que é gelatina (veja abaixo).

Bolo realista de vaso de planta totalmente comestível

Bolo realista de hambúrguer é o trabalho preferido da confeiteira de Mongaguá (SP)

Confeiteira de Mongaguá (SP) fez madeira e fogo com chantilly

Com exceção do personagem e placa, bolo foi feito com chantilly

Balde de cerveja foi feito de chantilly e gelos são de gelatina

