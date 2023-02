Conferência Nacional dos Bispos do Brasil doa R$ 350 mil para ajudar povo Yanomami

Doação será administrada pela Diocese de Roraima. Valor deve ser destinado à alimentação, medicamentos, vestuário, materiais e transporte aéreo e terrestre. Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidos por equipes do Ministério da Saúde

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) doou R$ 350 mil para ajudar na crise humanitária e emergencial ao povo Yanomami. O valor será gerido pela Diocese de Roraima.

A ideia é usar o recuso para compra de alimentação, medicamentos, vestuário, materiais e transporte aéreo e terrestre para os indígenas na Terra Yanomami, o maior território indígena do país.

Ao falar sobre a crise humanitária, o padre responsável pela Diocese em Roraima, Lúcio Nicoletto, também atribuiu a situação dramática à atividade ilegal praticada por milhares de garimpeiros, que exploram a terra indígena em busca de minérios, associados a grupos criminosos.

“Entre os impactos do garimpo na Terra Indígena Yanomami (TIY) estão a devastação ambiental; a destruição das comunidades indígenas (mortes diretamente associadas à violência do garimpo; violência sexual contra moças e mulheres; desestruturação social e instigação a conflitos comunitários e intercomunitários, pela distribuição de armas, drogas e bebidas alcoólicas etc), desequilíbrio da economia indígena; e agravamento da situação sanitária”, afirmou o padre.

Emergência de saúde

A Terra Indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O STF (Supremo Tribunal Federal) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

Vito Califano