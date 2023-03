conferenza-dell’onu-sull’acqua:-la-giustizia-idrica-in-5-punti

Si apre il 22 marzo e proseguirà fino al 24 marzo la Conferenza dell’Onu 2023 sull’acqua, presso la sede dell’Onu a New York.

Per l’occasione, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ricorda che “l’acqua è al centro dello sviluppo sostenibile: supporta tutti gli aspetti della vita sulla Terra e l’accesso all’acqua sicura e pulita è un diritto umano fondamentale. Tuttavia, decenni di cattiva gestione e uso improprio hanno intensificato lo stress idrico, minacciando i molti aspetti della vita che dipendono da questa risorsa cruciale”.

Per fare in modo di arrivare più preparati all’appuntamento, l’Onu ha inoltre preparato una guida di 5 punti fondamentali da tenere a mente quando si parla di giustizia idrica.

1. Siamo di fronte a una crisi climatica globale

Miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso all’acqua potabile. Si stima che più di 800.000 persone muoiano ogni anno a causa di malattie direttamente riconducibili all’utilizzo di acqua non potabile, servizi igienici inadeguati e cattive pratiche igieniche.L’acqua è essenziale per il benessere umano, la produzione energetica e alimentare, la salute dell’ecosistema, l’uguaglianza di genere, la riduzione della povertà e altro ancora.

Poiché l’acqua è così cruciale per così tanti aspetti della vita, è importante garantirne la protezione e una corretta gestione per garantire a tutti un accesso equo a questa risorsa essenziale.

2. Acqua e clima sono indissolubilmente legati

L’impatto dei cambiamenti climatici sull’acqua è sempre più evidente: dalle inondazioni alle precipitazioni imprevedibili, passando per la siccità.

Questi impatti minacciano lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e l’accesso delle persone all’acqua e ai servizi igienico-sanitari.

Secondo l’ultimo rapporto sullo stato dei servizi climatici sull’acqua dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), i rischi legati all’acqua sono aumentati a un ritmo allarmante.

Dal 2000, le inondazioni sono aumentate del 134%, mentre la durata della siccità è aumentata del 29%.

Ma l’acqua può anche essere una soluzione chiave al cambiamento climatico. Lo stoccaggio del carbonio può infatti essere migliorato proteggendo ambienti come le torbiere e le zone umide. L’adozione di pratiche agricole sostenibili può aiutare a ridurre lo stress sulle forniture di acqua dolce e il miglioramento dell’approvvigionamento idrico e delle infrastrutture igienico-sanitarie può garantire che tutti abbiano accesso a risorse vitali in futuro.

Per queste ragioni, l’acqua deve essere al centro delle politiche e delle azioni per il clima.

3. Dopo quarant’anni servono impegni coraggiosi sul tema

Il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari economici e sociali (DESA) e Segretario generale dell’evento, Li Junhua, ha ricordato che la Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2023 rappresenta un momento cruciale per decidere un’azione concertata per “agire e affrontare le grandi sfide che circondano l’acqua”. La conferenza riunisce i capi di Stato e di governo, i ministri e le parti interessate di tutti i diversi settori per raggiungere obiettivi concordati a livello internazionale, tra cui l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per garantire un futuro più equo, l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici e all’igiene per tutti. Uno dei principali risultati della conferenza sarà la Water Action Agenda che raccoglierà tutti gli impegni volontari relativi all’acqua e ne seguirà i progressi. L’agenda mira a incoraggiare gli Stati membri, gli stakeholders e il settore privato a impegnarsi in azioni urgenti per affrontare le odierne sfide idriche.

4. Focus su cinque aree chiave

La Conferenza ruota attorno a aree tematiche fondamentali legate all’acqua, che verranno affrontate nel corso di 5 “dialoghi interattivi”: acqua e salute, con riferimento all’accesso ad acqua potabile sicura e servizi igienici puliti; acqua per lo sviluppo sostenibile, per valorizzare questa risorsa nella produzione di energia e cibo, alla base dello sviluppo economico e umano; acqua per il clima, la resilienza e l’ambiente, guardando ai mari, alla biodiversità e al clima, per ridurre il rischio delle catastrofi; acqua per la cooperazione, per immaginare una cooperazione transfrontaliera sul tema nell’ambito dell’Agenda 2030; decennio per l’acqua, per accelerare il raggiungimento degli obiettivi per il 2030.

5. Come contribuire?

Quello dell’acqua è un problema che riguarda tutti.

Mentre gli Stati membri delle Nazioni Unite, i governi e le parti interessate si preparano ad assumere i propri impegni in materia, le Nazioni Unite invitano tutti a impegnarsi, nel loro piccolo, intraprendendo un qualche tipo di azione, non importa se piccola o grande.

Qualche esempio? Fare docce più brevi e ridurre lo spreco di acqua in casa, partecipare alla pulizia di fiumi, laghi o zone umide locali o impegnarsi a sensibilizzare su argomenti come la connessione critica tra servizi igienici, igiene e mestruazioni, rompendo un importante tabù in luoghi collettivi come scuole, posti di lavoro o comunità locali.

L’articolo Conferenza dell’Onu sull’acqua: la giustizia idrica in 5 punti proviene da The Map Report.

Vittorio Ferla