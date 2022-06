confettura-di-zucca,-la-ricetta-sprint-di-benedetta:-la-migliore-per-condire-anche-formaggi-stagionati

La zucca è il prodotto simbolo dell’autunno, l’ingrediente protagonista non solo di ricette salate, ma anche dolci, come la confettura di zucca di Benedetta Rossi: “scegliamo le zucche migliori della stagione e conserviamole in un vasetto per gustarle tutto l’inverno”.

Una ricetta semplicissima da preparare: procuratevi una zucca dalla polpa gialla e soda e, con zucchero ed aroma di cannella, avrete una delle conserve autunnali più buone, una confettura di zucca perfetta come dono natalizio. Come tutte le confetture, è ottima per farcire crostate e cornetti, biscotti ripieni, muffin, o semplicemente spalmata su una fetta di pane;con il suo sapore delicato, la confettura di zucca è ideale anche per accompagnare antipasti di salumi, formaggi stagionati o piccanti, o fresca ricotta.

Confettura di zucca di Benedetta Rossi

Ingredienti

1 kg zucca già pulita

350 g zucchero

una stecca di cannella

un limone (scorza intera e succo)

Procedimento

Scegliete la zucca , meglio se con la polpa di un bel colore arancione vivo. Lavate, sbucciate e pulite la zucca dai semi e filamenti, e pesatene 1 kg da tagliare a cubetti piccoli; metteteli in una pentola, aggiungete lo zucchero e spremete il succo del limone; lasciate macerare per un’ora: la zucca perderà parte della sua acqua.

Mettete ora la pentola sul fuoco, aggiungete la cannella e la scorza di limone (ed a piacere 2 cucchiai di liquore all’amaretto)e lasciate cuocere a fuoco vivo per circa 30 minuti (o basso per un’ora) mescolando di tanto in tanto, fino a che il succo darà denso e la zucca morbida. Togliete la cannella e la scorza di limone, e frullate per ottenere una purea; La confettura di zucca è pronta.

Versate la confettura di zucca, ancora bollente, in vasetti di vetro puliti e sterilizzati; richiudeteli con coperchi nuovi, e capovolgeteli fino a che si raffreddano, per creare il sottovuoto all’interno del vasetto; girate di nuovo i vasetti ed inseriteli in una pentola capiente, separati da un canovaccio per evitare che sbattano tra loro; riempite completamente di acqua e fate bollire per 20 minuti; trascorso il tempo togliete i vasetti e lasciate raffreddare: in questo modo la confettura durerà anche due anni.

L’articolo Confettura di zucca, la ricetta sprint di Benedetta: la migliore per condire anche formaggi stagionati proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.