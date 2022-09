confettura-fatta-in-casa-con-la-frutta-di-stagione,-la-ricetta-facile-e-veloce-della-nonna:-sapori-e-profumi-d’estate-tutto-l’anno

Una deliziosa confettura ai frutti di bosco, golosa e profumata, da gustare ricordando la bella stagione! Le confetture estive sono sicuramente grandi classici intramontabili, dolci e golose come la confettura ai frutti di bosco, irresistibile con il suo accordo di sapori e colori di fragole, mirtilli, lamponi, more e fragoline. I mesi estivi sono perfetti per la raccolta di questi frutti deliziosi e carnosi , che potete utilizzare sia freschi, sia che con quelli che avete raccolto poco per volta e congelato, oppure già surgelati.

Con la ricetta della nonna avremo una confettura ai frutti di bosco, genuina e facile da preparare, ottima da spalmare sulle fette biscottate o pane tostato a colazione o a merenda, per farcire crostate o sopra ad una cheesecake, ma da provare anche per accompagnare formaggi stagionati o carne.

Confettura ai frutti di bosco

Ingredienti per due barattoli da 500 grammi

un kg di frutti di bosco misti, in proporzioni variabili a piacere:

mirtilli, fragole, lamponi, fragoline, ribes

mirtilli, fragole, lamponi, fragoline, ribes 500 gr di zucchero semolato

un limone, succo e scorza

Preparazione

Lavate e asciugate delicatamente i frutti di bosco freschi, oppure, se li avete congelati o acquistati surgelati, lasciate scongelare a temperatura ambiente; unite tutti i frutti di bosco in una casseruola, aggiungete la scorza e il succo di limone, e lo zucchero; mescolate e mettete a cuocere a fiamma bassa, mescolando ogni tanto. Potete decidere se lasciarla con alcuni pezzi interi, o frullarla per renderla omogenea;

Quando la confettura comincerà ad addensarsi, dopo 20 minuti circa, fate la prova del piattino: versate su un piattino qualche goccia di confettura, e se non scivola via vuol dire che è pronta. Togliete la scorza di limone, e versate la confettura ancora bollente nei vasetti di vetro, già sterilizzati in forno a 120°C per un quarto d’ora; riempite i vasi fino all’inizio del collo, ripulite il collo esterno e chiudeteli bene con il coperchio. Capovolgete i vasi e lasciateli raffreddare, poi girateli e verificate dal coperchio l’avvenuta formazione del vuoto.

La confettura così ottenuta va’ conservata in un luogo fresco ed asciutto, per oltre 6 mesi e più; dall’apertura del vasetto dovrà essere conservata in frigorifero e consumata entro una settimana. La confettura ai frutti di bosco è pronta per rendere speciale la colazione o per farcire delle deliziose crostate.

