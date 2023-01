Confiança da indústria inicia 2023 com leve queda e mostra acomodação em janeiro, diz FGV

Percepção de novo enfraquecimento da demanda reflete no aumento do nível dos estoques, diz economista. A confiança da indústria no Brasil apresentou ligeiro recuo em janeiro, com o setor iniciando 2023 em acomodação, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (27).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,2 ponto na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 93,1 pontos em janeiro.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, recuou 0,7 ponto e foi a 93,1 pontos, segundo a FGV, diante da percepção de novo enfraquecimento da demanda que se reflete num aumento do nível dos estoques, explicou o economista a FGV Ibre Stéfano Pacini.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, subiu 0,4 ponto, alcançando 93,2 pontos, uma vez que empresários projetam melhora da tendência dos negócios gerada por alguma reação da demanda e alguma recuperação das contratações, completou Pacini.

“Mesmo com resultados menos pessimistas, isso não se refletiria uma melhora da produção nos próximos meses, o que pode estar relacionado ao nível de estoques”, explicou o economista do FGV IBRE.

Vittorio Ferla