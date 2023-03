Confimprese lancia il Manifesto per la sostenibilità nel retail

Per guidare le 450 insegne associate verso modelli di business innovativi e diventare un punto di riferimento nei temi Esg, l’associazione Confimprese lancia un Manifesto per la sostenibilità nel retail realizzato in collaborazione con ASviS, l’Allenza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

L’impegno di Confimprese, che dal 2020 sta lavorando sui temi della sostenibilità, si traduce anche in una serie di iniziative congiunte, come l’adesione al Protocollo dello sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, la collaborazione con il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS (che si terrà dall’8 al 24 maggio e di cui Confimprese sarà tutor), e l’accordo con Sistema Moda Italia.

Sono questi i principali temi presentati durante la 2°edizione dell’evento Retail & Sostenibilità organizzato da Confimprese, cui hanno partecipato Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS, Sergio Tamborini, presidente Sistema Moda Italia, Barbara Cimmino consigliere delegato Confimprese e CSR director Inticom–Yamamay e Sandro Carniel, oceanologo e dirigente di ricerca presso l’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche a Venezia e faculty member presso il Master in sustainability and energy management (MaSEM) Università Bocconi.

“Il primo luogo deputato al reperimento di informazioni sulla sostenibilità – ha dichiarato Mario Resca, presidente Confimprese – è il negozio, sia leggendo la confezione di un prodotto sia chiedendo informazioni al personale di vendita. Sono numerosi i consumatori che consultano anche fonti web e sono attenti alle campagne di comunicazione dei marchi. La sostenibilità, dunque, è un percorso non più rinviabile per la crescita del retail. Investire in sostenibilità significa puntare sulla propria competitività non solo per garantirsi l’accesso al credito a condizioni migliori, ma anche per rispondere ai desiderata dei propri stakeholder, cioè clienti, collaboratori, territorio. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sui temi della green economy offuscati dall’inflazione, che impatta sui consumi, dai rincari energetici e dalle tensioni internazionali”.

I 10 punti del Manifesto Confimprese per la sostenibilità nel retail sono:

– Crediamo nelle persone che lavorano con noi come ambassador del nostro impegno

– Creare ambienti di lavoro sicuri, salubri e inclusivi

– Lavoriamo con i nostri partner per avere catene di fornitura sostenibili

– Investiamo nello sviluppo di una logistica più efficiente

– Cerchiamo soluzioni per minimizzare il packaging

– Adottiamo misure per ridurre l’impatto ambientale nei punti vendita

– Offriamo beni e servizi in linea con i mega trend

– Ascoltiamo e tuteliamo i clienti

– Collaboriamo con la comunità locale in cui operiamo

– Creiamo valore attraverso la collaborazione con il terzo settore.

“Il Manifesto per la sostenibilità nel retail costruito con ASviS – chiarisce Barbara Cimmino, consigliere delegato Confimprese e CSR director Inticom-Yamamay – aggiunge nuovo valore al patrimonio dell’associazione, incrementando la responsabilità che questo settore vuole avere per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030”.

L’articolo Confimprese lancia il Manifesto per la sostenibilità nel retail proviene da The Map Report.

