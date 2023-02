confira-5-dicas-de-maquiagens-e-penteados-para-curtir-o-carnaval-no-rn

Maquiadora e tricologista potiguar dá dicas de como se enfeitar para a folia. Potiguar dá dicas de maquiagens e penteados para curtir o Carnaval

As maquiagens coloridas e penteados divertidos têm lugares de destaque na festa mais animada do ano e são ótimas formas de expressar personalidade e criatividade. Muitas vezes é possível conseguir excelentes produções sem sair de casa, apenas com algumas boas dicas.

O g1 RN reuniu 5 dicas importantes de maquiagem, penteados e cuidados com a pele e cabelo com a maquiadora e tricologista Mila Correia, do Mila Studio. Confira:

1- Cores fortes, alegres e tons de neon

“Em 2023 a maquiagem para o Carnaval estará focada em cores fortes, alegres e tons de neon”, comenta a maquiadora. “Nada de ser discreta nesse período, aposte nas cores fortes como laranja, rosa, roxo, verde, azul e os tons de neon dessa paleta, que são mais brilhantes e acesos. Além das sombras, uma boa opção são os lápis e delineadores coloridos que dão um charme especial as produções”.

2- Muito glitter, brilho e metalizado

“Os delineadores metalizados estão com tudo em 2023, sem dúvidas serão uma grande tendência para o Carnaval”, revela Mila. “As pedrinhas coloridas e brilhantes também estão super em alta e podem ser usadas com glitter ou separadamente. Para garantir uma boa fixação durante todo o dia, a dica é utilizar cola para cílios, que são apropriadas para o contato com a pele, nada de usar cola branca ou super cola diretamente no corpo, elas podem causar alergias ou até machucar na hora de remover os produtos”, alerta a maquiadora.

3- Peles leves e hidratadas

“A preparação da pele é um processo muito importante e muitas vezes esquecido pelas meninas na hora de se maquiar. A minha dica é utilizar produtos leves e nos quais você já tenha confiança. Para reduzir a quantidade de produto, já que o sol e calor são intensos, aposte em um protetor solar hidratante e com cor, ele fará três papéis em um só: irá hidratar a pele, proteger e uniformizar o tom da pele”, sugere Mila Correia.

4- Tranças

“Os penteados mais procurados para o Carnaval 2023 envolvem tranças. Elas têm diversos formatos e possibilidades, podem usar acessórios coloridos, ser feitas em formato de tiaras, apenas uma lateral, o cabelo inteiro, podem contar com cabelos artificiais e garantem penteados divertidos e duradouros”, comenta a profissional. “Também são muito versáteis. Com box braids, por exemplo, você pode usar as tranças soltas, com fitas, presilhas, em coque, meio preso, são diversas opções práticas e fáceis de fazer”.

5- Cuidados ao chegar em casa

“Os cuidados ao chegar em casa são imprescindíveis para que você tenha uma pele bonita para o dia seguinte e também para as próximas semanas, afinal, o Carnaval só dura 5 dias e temos o resto do ano pela frente. Mais vale se cuidar bem agora e não ter que correr atrás do prejuízo com a sua pele depois. Então não esqueça de fazer uma boa limpeza no rosto ao chegar em casa. O ideal para a remoção de tantos brilhos e produtos é a utilização de um cleansing oil, um óleo de limpeza seguido por sabonete próprio para a região do rosto. Para os cabelos, caso opte por um penteado mais duradouro e não queira desmanchar, você pode realizar a limpeza com um shampoo a seco e utilizar toucas ou fronhas de cetim na hora de dormir, assim irá conseguir um couro cabeludo mais limpo, fios controlados e penteado com maior durabilidade.

