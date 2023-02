Confira a lista de ambulantes palmenses sorteados para trabalhar no Capital da Fé 2023

Sorteio de 34 comerciantes ocorreu na tarde desta sexta-feira (10), no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Eles terão que passar por curso sobre manipulação de alimentos antes do evento. Prefeitura de Palmas abre inscrições para ambulantes trabalharem no Capital da Fé

Os vendedores ambulantes que irão trabalhar no Palmas Capital da Fé 2023, evento realizado no feriado de carnaval, foram sorteados nesta sexta-feira (10). Ao todo, 34 comerciantes vão poder vender alimentos e artesanato durante os cinco dias de evento.

A programação do Capital da Fé foi anunciada no dia 30 de janeiro. A festa religiosa está marcada para acontecer de 17 a 21 de fevereiro. Entre atrações estão o padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Cassiane, Pregador Luo, entre outros artistas.

Para conferir a lista de candidatos, acesse o site da prefeitura aqui.

O sorteio aconteceu durante a tarde desta sexta-feira, no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Uma das condições para que os ambulantes possam vender produtos no evento é a participação em um curso de boas práticas de manipulação de alimentos. Ele será ministrado pela Vigilância Sanitária Municipal na terça-feira (14), às 9h, na Casa do Empreendedor.

De acordo com a prefeitura, 110 pessoas se inscreveram para concorrer às vagas, a maior parte vendedores de pastel e pipoca. Foram sorteados oito para food trucks, quatro para artigos religiosos e 22 ambulantes para a venda de alimentos.

A prefeitura anunciou as atrações nacionais gospel e católica que já estão confirmadas. Mas ainda não confirmou os nomes regionais. Para conferir a programação, clique aqui.

