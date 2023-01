Confira a lista de postos do Detran que estão fazendo serviços sem agendamento até o fim de janeiro

Órgão disponibilizou serviços de veículos, habilitação e identidade sem marcação a partir desta terça-feira (17). O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), a partir desta terça-feira (17), até o final deste mês de janeiro, está realizando alguns serviços sem a necessidade de agendamento prévio em postos espalhados por diversas cidades do estado do Rio, como municípios da Região Serrana, dos Lagos e do Norte Fluminense, por exemplo.

Saiba onde realizar serviços de veículos, habilitação e identidade sem marcação.

Lista dos postos

Posto de Vistoria Barra

Av. Ayrton Senna, N° 2541

Posto de Vistoria Francisco Bicalho (só para Idosos e Pessoas Com Deficiência)

Rua Idalina Senra, N° 35, São Cristovão

Posto de Vistoria Ceasa

Avenida Brasil, N° 19001 – Irajá

Posto de Vistoria Vila Isabel

Rua Torres Homem, N° 697

Posto de Vistoria Parada de Lucas

Avenida Brasil, N° 13350

Posto de Vistoria Ilha-infraero

Estrada Praia de Tubiacanga, S/nº

Posto de Vistoria Machado de Assis

Rua do Catete, N° 325, Catete

Posto de Vistoria Nova Iguaçu

Estrada de Adrianópolis

Posto de Vistoria São Gonçalo

Rua Oliveira Botelho, N° 167, Neves

Posto de Vistoria Queimados

Rua Maria Clara, N° 116, Vila Camorim

Posto de Vistoria Magé

Avenida Simão da Motta, N° 329, Centro

Posto de Vistoria Belford Roxo

Av. Jorge Júlio Costa dos Santos, N° 200

Posto de Vistoria Itaboraí

Avenida 22 de Maio, Venda das Pedras

Posto de Vistoria São João

Avenida Maria Soares Sendas, Lt. 02

Posto de Vistoria Campos 2

Avenida Nilo Peçanha, N° 614

Posto de Vistoria Miguel Pereira

Avenida Trápia, N° 29

Posto de Vistoria Angra dos Reis

Rua Poe Brasil dos Reis, N° 54, Praia do Anil

Posto de Vistoria Paraty

Rua Rau de Sá, N° 151, Condado, Paraty

Posto de Vistoria Valença

Avenida Geraldo de Lima Basto, N° 999

Posto de Vistoria Barra do Piraí

Rua Prefeito Iago Valério, N° 452

Posto de Vistoria Cordeiro

Parque de Exposição Raul Veiga

Posto de Vistoria Teresópolis

Rua Avelino Machado Bastos, N° 250

Posto de Vistoria Macuco

Parque de Exposições Edgard Lutherbarck

Posto de Vistoria Petrópolis

Rua Conde Afonso Celso, N° 66 – Alto da Serra

Posto de Vistoria Nova Friburgo

Avenida José Roberto Silveira, N° 74

Posto de Vistoria Araruama

Avenida Getúlio Vargas, S/n°, Parque Hotel

Posto de Vistoria Casimiro de Abreu

Rua Mario Costas, N° 238

Posto de Vistoria Itaperuna

Rua Gregório Lopes, N° 226 – Bairro Niterói

Posto de Vistoria Sto Antonio de Pádua

Rodovia Renato de Alvim Padilha Km2, Rj186

Posto de Vistoria Bom Jesus de Itabapoana

Rua Aristides Figueiredo, N° 8, Centro

Postos para serviços de habilitação (sem agendamento prévio):

Serópedica

Endereço Br 465, Bairro Campo Lindo, Rua Rita Batista, Nº 11b

Areal

Av. Amaral Peixoto, 816 – Lojas 4, 5 e 6, Centro

São Francisco de Itabapoana

Rua Valdir Gonçalves Delmiro, S/n

São Jose do Vale do Rio Preto

Rua Coronel Francisco Limongi, 353, Centro

Mendes

Rua Paulo Sérgio Nader Pereira, 300, Rodoviária

Piraí

Rua Santos Dumont, 156, Loja 01

Cantagalo

Rua Luiz Carlos Falcão, S/n, Loja 1, Condominio Silvio B. Lima

Itaocara

Rua Gamaliel Borges Pinheiro, 58 , Bnh

Natividade

Av. Dr. Tancredo Lopes, Morada do Engenho, Centro Comercial da Comvaca, Loja 6

Macuco

Parque de Exposição Edgar Rodrigues Lutenbarck, S/nº

Santo Antônio de Pádua

Rod. Pref. Renato de Alvin Padilha , 3.034 – Alto das Sete Moças

Japeri

Praça Manoel Marques, S/nº

Miracema

Av. Deputado Luís Fernando Linhares, Nº 1.010 – Centro, Parque de Exposições Jamil Cardoso

Duas Barras

Av. Getúlio Vargas, Nº 265 – Centro

Paracambi

Avenida Maria Amália, S/nº, Jardim Nova Era

Carmo

Avenida Mario Mesquita, Nº 42, Loja 02, Centro

Trajano de Moraes

Avenida Castelo Branco, 41, Centro

Paty do Alferes

Avenida Brasil, Nº 161 , Lojas 6 e 7, Arcozelo

Vassouras

Av. Otavio Gomes, 395 , Salas 02 e 03

Cardoso Moreira

Rua São José, 81, Centro

Posto para Serviços de Identificação Civil (sem agendamento prévio):

Aperibé

Rua Aníbal Cortes, 45

Cordeiro

São Sebastião, 8, Loja 2

Duas Barras

Av. Getúlio Vargas, 265

Italva

Rua Elivelton Alves Marinho, 69

Itaocara

Rua Gamaliel Borges Pinheiro, S/n

Laje do Muriaé

Rua Antonio Carlos Alberoni, 220

Macuco

Parque de Exposições Edgard Rodrigues Lutterback, – S/n

Miracema

Avenida Deputado Luis Fernando Linhares 1010

Rio das Flores

Rua Leoni Ramos, 399

Santa Maria Madalena

Rua Drª Aurea Emery Trindade, 4

Santo António de Pádua

Rua Artur Silva, 58

São José de Ubá

Rua João Ornaldo Rodrigues, S/n

São José do Vale do Rio Preto

Rua Coronel Francisco Limongi, 353

São Sebastião do Alto

Rua Coronel Francisco Salustiano Pinto,63

Sapucaia

Rua Xv de Novembro, 40

Sumidouro

Rua 10 de Junho, 138

Trajano de Morais

Av Castelo Branco, 41, 1º Distrito

Varre-sai

Rua José Vargas de Figueiredo, 33

Vittorio Rienzo