Confira a previsão do tempo no Rio Grande do Norte para o Carnaval 2023

Carnaval começa no sábado (18) e vai até a terça-feira (21).

O carnaval começa oficialmente no próximo sábado (18) e vai até a terça-feira (21), concluindo com a Quarta-feira de Cinzas (22).

No Rio Grande do Norte, a previsão do tempo aponta chuva em alguns dias de folia e temperaturas quentes também em algumas regiões.

Veja abaixo a previsão do tempo para o período de Carnaval em algumas das principais cidades:

Natal

Sábado (18): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. 24ºC e 31ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 31ºC.

Segunda (20): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. 26ºC e 30ºC.

Terça (21): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 26ºC e 30ºC.

Parnamirim

Sábado (18): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 24ºC e 31ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 31ºC.

Segunda (20): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. 26ºC e 30ºC

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 26ºC e 30ºC.

Caicó

Sábado (18): Sol com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 23ºC e 33ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 23ºC e 32ºC.

Segunda (20): Sol com algumas nuvens. Não chove. 23ºC e 34ºC

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 23ºC e 31ºC.

Macau

Sábado (18): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 23ºC e 34ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 23ºC e 34ºC.

Segunda (20): Sol e aumento de nuves de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 33ºC

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 24ºC e 32ºC.

Apodi

Sábado (18): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 23ºC e 35ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 23ºC e 35ºC.

Segunda (20): Sol e aumento de nuves de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 33ºC

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 24ºC e 33ºC.

Areia Branca

Sábado (18): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 24ºC e 35ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 35ºC.

Segunda (20): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 25ºC e 33ºC.

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 24ºC e 33ºC.

Touros

Sábado (18): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 24ºC e 31ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 31ºC.

Segunda (20): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 26ºC e 30ºC.

Terça (21): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 26ºC e 30ºC.

Tibau do Sul (Pipa)

Sábado (18): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 24ºC e 31ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 31ºC.

Segunda (20): Sol com algumas nuvens. Não chove. 25ºC e 29ºC.

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 24ºC e 30ºC.

São Miguel do Gostoso

Sábado (18): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 24ºC e 31ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 31ºC.

Segunda (20): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 26ºC e 30ºC.

Terça (21): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 26ºC e 30ºC.

Mossoró

Sábado (18): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 24ºC e 35ºC.

Domingo (19): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 24ºC e 35ºC.

Segunda (20): Sol com algumas nuvens. Não chove. 25ºC e 35ºC

Terça (21): Sol com algumas nuvens. Não chove. 24ºC e 35ºC.

